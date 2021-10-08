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Футболист "Зенита" Азмун может перейти в лондонский "Арсенал"

В прошлом сезоне нападающего признали лучшим игроком чемпионата России.

8 октября, 08:18
<p>Фото © ФК "Зенит"</p>

Фото © ФК "Зенит"

Лондонский "Арсенал" рассматривает возможность трансфера форварда петербургского "Зенита" Сердара Азмуна. Об этом передаёт The Sun со ссылкой на издание Onze Mondial.

Сообщается, что в составе английского клуба иранец может заменить одного из лидеров нападения — Александра Ляказетта. У французского форварда ближайшим летом заканчивается контракт с "Арсеналом".

В этом году "Зенит" получил несколько предложений о покупке Азмуна от ведущих европейских клубов, но все их отклонил. По словам игрока, им интересовались "Лион", "Рома", "Байер" и "Тоттенхэм".

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Азмун выступает за "Зенит" с 2019 года. В его составе нападающий стал трёхкратным чемпионом России. Ранее он выступал за казанский "Рубин" и "Ростов".

В минувшем сезоне Азмуна признали лучшим футболистом чемпионата России. В списке лучших бомбардиров он уступил только своему одноклубнику Артёму Дзюбе (19 голов против 20).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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