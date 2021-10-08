Футболист "Зенита" Азмун может перейти в лондонский "Арсенал"

По итогам прошлого сезона нападающего назвали лучшим игроком чемпионата России.

Лондонский "Арсенал" рассматривает возможность трансфера форварда петербургского "Зенита" Сердара Азмуна. Об этом передаёт The Sun со ссылкой на издание Onze Mondial.

Сообщается, что в составе английского клуба иранец может заменить одного из лидеров нападения — Александра Ляказетта. У французского форварда ближайшим летом заканчивается контракт с "Арсеналом".

В этом году "Зенит" получил несколько предложений о покупке Азмуна от ведущих европейских клубов, но все их отклонил. По словам игрока, им интересовались "Лион", "Рома", "Байер" и "Тоттенхэм".

Азмун выступает за "Зенит" с 2019 года. В его составе нападающий стал трёхкратным чемпионом России. Ранее он выступал за казанский "Рубин" и "Ростов".