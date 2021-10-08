Футболист "Зенита" Азмун может перейти в лондонский "Арсенал"
В прошлом сезоне нападающего признали лучшим игроком чемпионата России.
Фото © ФК "Зенит"
Лондонский "Арсенал" рассматривает возможность трансфера форварда петербургского "Зенита" Сердара Азмуна. Об этом передаёт The Sun со ссылкой на издание Onze Mondial.
Сообщается, что в составе английского клуба иранец может заменить одного из лидеров нападения — Александра Ляказетта. У французского форварда ближайшим летом заканчивается контракт с "Арсеналом".
В этом году "Зенит" получил несколько предложений о покупке Азмуна от ведущих европейских клубов, но все их отклонил. По словам игрока, им интересовались "Лион", "Рома", "Байер" и "Тоттенхэм".
Азмун выступает за "Зенит" с 2019 года. В его составе нападающий стал трёхкратным чемпионом России. Ранее он выступал за казанский "Рубин" и "Ростов".
В минувшем сезоне Азмуна признали лучшим футболистом чемпионата России. В списке лучших бомбардиров он уступил только своему одноклубнику Артёму Дзюбе (19 голов против 20).
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