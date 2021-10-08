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Провал в Италии и скандальный развод: Что случилось с карьерой Мамаева и Кокорина за три года после побоища в "Кофемании"

Жизнь скандальных футболистов перевернулась с ног на голову после всего лишь одного бурного вечера в столичном кафе.

7 октября, 21:40
<p>Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков</p>

Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Начало октября 2018 года было богатым на спортивные события в нашей стране. Буквально в один день Хабиб Нурмагомедов уничтожил Конора Макгрегора на турнире UFC 259, а немногим позже футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин вляпались в самый громкий скандал последних лет в нашем футболе.

Из тюрьмы в Сочи и Ростов

События вечера 7 октября — утра 8 октября, кажется, вся Россия знает наизусть. Сначала Александр Кокорин и Павел Мамаев сыграли друг против друга на матче "Зенит" — "Краснодар", а потом решили отправиться в Москву, чтобы отметить десятилетие своей дружбы. Празднование получилось более чем громким и запоминающимся.

Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Шумные и долгие гулянья завершились в столичной "Кофемании", где разгорячённые футболисты сначала оскорбляли, а потом и дали по лицу чиновнику Минпромторга Денису Паку и гендиректору НАМИ Сергею Гайсину. Причём в качестве орудия футболисты использовали стоявший у одного из столов стул. Видео стало расходиться по Сети буквально через день — и стало понятно, что Кокорина и Мамаева ждёт совершенно нефутбольный поворот в их карьере.

Пока шёл суд, страна словно разделилась на два лагеря. Одни требовали максимально сурового наказания для футболистов и их друзей — Александра Протасовицкого и Кирилла Кокорина, — другие же говорили, что они ещё могут помочь отечественному футболу, а СИЗО и последующая тюрьма может навсегда оставить их за бортом спорта номер один. Впрочем, подобные рассуждения мало волновали суд, который отправил Мамаева в тюрьму на год и пять месяцев, а Кокорина — на полтора года. В сентябре 2019 года футболисты вышли по УДО. В колонии они играли в футбол с заключёнными, а их быт на всю страну показывала телеведущая Ольга Скабеева.

Мамаеву повезло больше. Кокорин стал рабом "Зенита", но он сам во всём виноват

Мамаеву повезло больше. Кокорин стал рабом "Зенита", но он сам во всём виноват

После освобождения возникал логичный вопрос: что же будет дальше? Было понятно, что заканчивать карьеру футболистам ещё рано, но и далеко не каждый клуб готов был позвать к себе игроков с таким бэкграундом. В итоге Кокорин отправился в "Сочи", а Павел Мамаев продолжил карьеру в "Ростове" у Валерия Карпина. И оба сразу сумели поразить воображение.

Александр Кокорин стал игроком месяца в РПЛ, а Павел Мамаев, к примеру, сходу смог принести команде с берегов Дона победу в принципиальном матче против ЦСКА. Тогда же пошли первые разговоры о том, что футболистов можно и в сборную России позвать, однако Станислав Черчесов делать этого не спешил.

"Хорошо, что вообще эта история закончилась. Мы опять сможем оценивать Кокорина и Мамаева как футболистов. В январе стартуют сборы, они их пройдут, уже будучи такими же игроками, как и все. Чтобы они попали в сборную, им надо, во-первых, реально себя проявить на поле. И, во-вторых, восстанавливать репутацию за его пределами", — говорил в конце 2019 года Станислав Черчесов.

Фото © ТАСС / Демьянчук Александр

Фото © ТАСС / Демьянчук Александр

Сразу после освобождения и Кокорин и Мамаев работали на износ на футбольном поле и старались показать класс. Первый забивал и помогал "Сочи" достигать всё более серьёзных высот, а второй неплохо вписывался в планы Валерия Карпина. За пределами поля, кстати, футболисты тоже вели себя достаточно сдержанно. Кокорин, к примеру, был вынужден продать все свои автомобили.

"После того момента, как вышел, что-то так подумал — все машины хотел продать, очиститься. Продал все машины. Буквально неделю назад забрали, не поверишь, в один день, пока был здесь. У меня были гелик, "порше" и ламба. В один день забрали все", — говорил тогда Кокорин.

Тогда появилось реальное ощущение того, что Кокорин и Мамаев вернутся на прежний, очень серьёзный уровень игроков, которые легко помогут сборной России. Но в главную команду страны они так и не вернулись. Понятно, что тут могла сказаться и пандемия, однако в жизни каждого из футболистов и после этого случилось немало видных событий.

Теперь лучшие. Как тюрьма изменила Кокорина и Мамаева?

Теперь лучшие. Как тюрьма изменила Кокорина и Мамаева?

Взлёт в "Сочи" и провал в Италии

Летом 2020 года Александр Кокорин неожиданно для многих переходит в "Спартак". Его очень хотели оставить в "Сочи", ведь "Зениту" тогда форвард был не особо нужен, однако питерцы решили по-иному, да и москвичи захотели подобрать опытного форварда. Фанаты красно-белых долго ждали дебюта Кокорина, и он пришёлся на матч с ЦСКА. Там Александр вышел на замену во втором тайме, но забить не сумел, а "Спартак" уступил со счётом 1:3.

Дебют в стартовом составе Александра Кокорина пришёлся на матч Кубка России против скромного московского клуба "Родина". Однако даже там нападающий не смог отметиться забитым голом. Был, конечно, и результативный пас, но явно не этого от него ждали. Прорвало Кокорина в октябре 2020 года — в игре против "Химок", где он забил свой первый мяч в "Спартаке". Всего их будет два — второй в ворота "Ротора".

Фото © ТАСС / ZUMA / Massimo Paolone

Фото © ТАСС / ZUMA / Massimo Paolone

Потому-то для многих было совсем странно, что зимой Александр Кокорин уехал в Италию. И в не абы какую команду, а в "Фиорентину" — достаточно именитый и мощный клуб. Провожали Сашу чуть ли не всей Россией, говоря о том, что ещё один наш в Европе — большой шаг российского футбола вперёд. Однако Кокорин стать звездой Флоренции не сумел.

За почти полный год на Апеннинах он так и не сумел забить гол или хотя бы дать результативную передачу в официальных матчах. Количество его появлений на поле не дошло даже до 10... примерно столько же у него и полезных действий. А буквально недавно мир узнал, сколько Кокорин получает: почти два миллиона евро в год! Просто за то, что он сидит на скамейке. Как и в "Спартаке", ему мешала не только конкуренция, но и травмы. Теперь остаётся гадать, сколько "Фиорентина" будет терпеть Кокорина и его блёклую игру.

Трансфер из кошмарных снов: Как Кокорин получает миллионы в "Фиорентине", хотя совсем не играет

Трансфер из кошмарных снов: Как Кокорин получает миллионы в "Фиорентине", хотя совсем не играет

Развод с женой и скандальное интервью "Матчу"

А вот у Павла Мамаева карьера шла не так ярко, как у его друга Кокорина. Он и по сей день — игрок "Ростова", где уже не Валерий Карпин у руля. Играет он достаточно регулярно, и если не в стартовом составе, то помогает жёлто-синим, выходя со скамейки запасных. В этом сезоне он пока не забивал, однако в прошлом записал на свой счёт целых два гола в 13 матчах в РПЛ. Увеличить их количество помешала травма, из-за которой он немало пропустил.

Фото © ТАСС / Сергеев Семён

Фото © ТАСС / Сергеев Семён

Однако куда интереснее наблюдать за перипетиями в личной жизни Мамаева, где происходит самая настоящая "Санта-Барбара". В начале 2021 года его супруга Алана Мамаева обвинила футболиста в изменах и благодарила за это футбольный клуб "Ростов".

"Итог: мой муж опять начал гулять. И думал, что в Испании никто не узнает. У меня всё. Спасибо за сборы, ФК "Ростов", — писала Алана Мамаева.

История получилась по-настоящему детективной. Алана Мамаева о похождениях мужа узнала от одного из знакомых, а уже через некоторое время она написала, что супруги приняли решение развестись.

"Я не претендую на раздел имущества, не прошу алименты, разрешаю видеть детей в любое время дня и ночи. Всё по обоюдному согласию", — написала Мамаева.

Превращается в Аршавина: Экс-жена футболиста Мамаева пожаловалась на бывшего мужа

Превращается в Аршавина: Экс-жена футболиста Мамаева пожаловалась на бывшего мужа

Тогда казалось, что всё пройдёт мирно, без каких-либо скандалов. Однако летом этого года Алана Мамаева дала скандальное интервью, в котором рассказала, что Павел отказывается платить алименты, готовится переписать имущество на родственников и говорит детям плохое о матери. Многие интересовались у Мамаевой, что же случилось с футболистом. Диагноз она поставила достаточно оперативно.

"Превращается в Аршавина, хотя нет — хуже! Возможно, он так переживает смерть отца… Тот меня никогда не любил. До сих пор не могу поверить, что всё это делает человек, с которым я прожила восемь непростых лет. Простила измену, дождалась из тюрьмы, приняла его и всячески пыталась реабилитировать в глазах общественности, говоря, как он изменился и какой он хороший отец. Ну ничего, и это переживу", — заключила Алана.

Алана Мамаева. Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Алана Мамаева. Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Впрочем, молчать не собирался и Павел Мамаев. Он решил дать интервью телеканалу "Матч ТВ" и выбрал для этого журналиста Нобеля Арустамяна. Тему беседы, судя по всему, стороны не обговаривали заранее. Как итог — телеканал получил достаточно любопытную беседу о личных проблемах футболиста, однако лишился одного из топовых комментаторов.

Самое главное из интервью Мамаева, в котором он рассказал, как мастерски врёт его бывшая жена

Самое главное из интервью Мамаева, в котором он рассказал, как мастерски врёт его бывшая жена

"Она говорит в интервью, какой я плохой, но ни слова о том, что я хочу предложить мировое соглашение. Я готов это сделать, но чтобы этого человека не было в моей жизни. Сейчас человек занят не мировым соглашением, а как можно больше получить хайпа на этой теме. Я прошу её подписать мировое соглашение. Я не отказываюсь от алиментов, это моя обязанность. Я готов ей оставить квартиру, "бентли". Пусть всё заберёт, только больше меня не трогает", — заявил Павел Мамаев.

После того интервью Павел и Алана пока что прекратили бросать друг в друга самые разные колкие выражения и яркие заявления, однако кажется, что конец этой истории ещё совсем не близок. Любопытно и то, что семейные разборки Павла Мамаева куда более интересны, чем события в его карьере. И что в ней будет дальше — пока тоже сказать очень сложно.

В любом случае последние три года в жизни Александра Кокорина и Павла Мамаева были крайне событийными. Кажется, что драка в "Кофемании" уже в далёком прошлом. Главное, чтобы спортсмены не решили устроить нечто подобное на следующую круглую дату — 15-летие своей дружбы.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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