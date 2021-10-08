Провал в Италии и скандальный развод: Что случилось с карьерой Мамаева и Кокорина за три года после побоища в "Кофемании" Жизнь скандальных футболистов перевернулась с ног на голову после всего лишь одного бурного вечера в столичном кафе. 7 октября, 21:40 Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Начало октября 2018 года было богатым на спортивные события в нашей стране. Буквально в один день Хабиб Нурмагомедов уничтожил Конора Макгрегора на турнире UFC 259, а немногим позже футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин вляпались в самый громкий скандал последних лет в нашем футболе.

Из тюрьмы в Сочи и Ростов

События вечера 7 октября — утра 8 октября, кажется, вся Россия знает наизусть. Сначала Александр Кокорин и Павел Мамаев сыграли друг против друга на матче "Зенит" — "Краснодар", а потом решили отправиться в Москву, чтобы отметить десятилетие своей дружбы. Празднование получилось более чем громким и запоминающимся.

Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Шумные и долгие гулянья завершились в столичной "Кофемании", где разгорячённые футболисты сначала оскорбляли, а потом и дали по лицу чиновнику Минпромторга Денису Паку и гендиректору НАМИ Сергею Гайсину. Причём в качестве орудия футболисты использовали стоявший у одного из столов стул. Видео стало расходиться по Сети буквально через день — и стало понятно, что Кокорина и Мамаева ждёт совершенно нефутбольный поворот в их карьере.

Пока шёл суд, страна словно разделилась на два лагеря. Одни требовали максимально сурового наказания для футболистов и их друзей — Александра Протасовицкого и Кирилла Кокорина, — другие же говорили, что они ещё могут помочь отечественному футболу, а СИЗО и последующая тюрьма может навсегда оставить их за бортом спорта номер один. Впрочем, подобные рассуждения мало волновали суд, который отправил Мамаева в тюрьму на год и пять месяцев, а Кокорина — на полтора года. В сентябре 2019 года футболисты вышли по УДО. В колонии они играли в футбол с заключёнными, а их быт на всю страну показывала телеведущая Ольга Скабеева.

После освобождения возникал логичный вопрос: что же будет дальше? Было понятно, что заканчивать карьеру футболистам ещё рано, но и далеко не каждый клуб готов был позвать к себе игроков с таким бэкграундом. В итоге Кокорин отправился в "Сочи", а Павел Мамаев продолжил карьеру в "Ростове" у Валерия Карпина. И оба сразу сумели поразить воображение.

Александр Кокорин стал игроком месяца в РПЛ, а Павел Мамаев, к примеру, сходу смог принести команде с берегов Дона победу в принципиальном матче против ЦСКА. Тогда же пошли первые разговоры о том, что футболистов можно и в сборную России позвать, однако Станислав Черчесов делать этого не спешил.

"Хорошо, что вообще эта история закончилась. Мы опять сможем оценивать Кокорина и Мамаева как футболистов. В январе стартуют сборы, они их пройдут, уже будучи такими же игроками, как и все. Чтобы они попали в сборную, им надо, во-первых, реально себя проявить на поле. И, во-вторых, восстанавливать репутацию за его пределами", — говорил в конце 2019 года Станислав Черчесов.

Фото © ТАСС / Демьянчук Александр

Сразу после освобождения и Кокорин и Мамаев работали на износ на футбольном поле и старались показать класс. Первый забивал и помогал "Сочи" достигать всё более серьёзных высот, а второй неплохо вписывался в планы Валерия Карпина. За пределами поля, кстати, футболисты тоже вели себя достаточно сдержанно. Кокорин, к примеру, был вынужден продать все свои автомобили.

"После того момента, как вышел, что-то так подумал — все машины хотел продать, очиститься. Продал все машины. Буквально неделю назад забрали, не поверишь, в один день, пока был здесь. У меня были гелик, "порше" и ламба. В один день забрали все", — говорил тогда Кокорин.

Тогда появилось реальное ощущение того, что Кокорин и Мамаев вернутся на прежний, очень серьёзный уровень игроков, которые легко помогут сборной России. Но в главную команду страны они так и не вернулись. Понятно, что тут могла сказаться и пандемия, однако в жизни каждого из футболистов и после этого случилось немало видных событий.

Взлёт в "Сочи" и провал в Италии

Летом 2020 года Александр Кокорин неожиданно для многих переходит в "Спартак". Его очень хотели оставить в "Сочи", ведь "Зениту" тогда форвард был не особо нужен, однако питерцы решили по-иному, да и москвичи захотели подобрать опытного форварда. Фанаты красно-белых долго ждали дебюта Кокорина, и он пришёлся на матч с ЦСКА. Там Александр вышел на замену во втором тайме, но забить не сумел, а "Спартак" уступил со счётом 1:3.

Дебют в стартовом составе Александра Кокорина пришёлся на матч Кубка России против скромного московского клуба "Родина". Однако даже там нападающий не смог отметиться забитым голом. Был, конечно, и результативный пас, но явно не этого от него ждали. Прорвало Кокорина в октябре 2020 года — в игре против "Химок", где он забил свой первый мяч в "Спартаке". Всего их будет два — второй в ворота "Ротора".

Фото © ТАСС / ZUMA / Massimo Paolone

Потому-то для многих было совсем странно, что зимой Александр Кокорин уехал в Италию. И в не абы какую команду, а в "Фиорентину" — достаточно именитый и мощный клуб. Провожали Сашу чуть ли не всей Россией, говоря о том, что ещё один наш в Европе — большой шаг российского футбола вперёд. Однако Кокорин стать звездой Флоренции не сумел.

За почти полный год на Апеннинах он так и не сумел забить гол или хотя бы дать результативную передачу в официальных матчах. Количество его появлений на поле не дошло даже до 10... примерно столько же у него и полезных действий. А буквально недавно мир узнал, сколько Кокорин получает: почти два миллиона евро в год! Просто за то, что он сидит на скамейке. Как и в "Спартаке", ему мешала не только конкуренция, но и травмы. Теперь остаётся гадать, сколько "Фиорентина" будет терпеть Кокорина и его блёклую игру.

Развод с женой и скандальное интервью "Матчу"

А вот у Павла Мамаева карьера шла не так ярко, как у его друга Кокорина. Он и по сей день — игрок "Ростова", где уже не Валерий Карпин у руля. Играет он достаточно регулярно, и если не в стартовом составе, то помогает жёлто-синим, выходя со скамейки запасных. В этом сезоне он пока не забивал, однако в прошлом записал на свой счёт целых два гола в 13 матчах в РПЛ. Увеличить их количество помешала травма, из-за которой он немало пропустил.

Фото © ТАСС / Сергеев Семён

Однако куда интереснее наблюдать за перипетиями в личной жизни Мамаева, где происходит самая настоящая "Санта-Барбара". В начале 2021 года его супруга Алана Мамаева обвинила футболиста в изменах и благодарила за это футбольный клуб "Ростов".

"Итог: мой муж опять начал гулять. И думал, что в Испании никто не узнает. У меня всё. Спасибо за сборы, ФК "Ростов", — писала Алана Мамаева.

История получилась по-настоящему детективной. Алана Мамаева о похождениях мужа узнала от одного из знакомых, а уже через некоторое время она написала, что супруги приняли решение развестись.

"Я не претендую на раздел имущества, не прошу алименты, разрешаю видеть детей в любое время дня и ночи. Всё по обоюдному согласию", — написала Мамаева.

Тогда казалось, что всё пройдёт мирно, без каких-либо скандалов. Однако летом этого года Алана Мамаева дала скандальное интервью, в котором рассказала, что Павел отказывается платить алименты, готовится переписать имущество на родственников и говорит детям плохое о матери. Многие интересовались у Мамаевой, что же случилось с футболистом. Диагноз она поставила достаточно оперативно.

"Превращается в Аршавина, хотя нет — хуже! Возможно, он так переживает смерть отца… Тот меня никогда не любил. До сих пор не могу поверить, что всё это делает человек, с которым я прожила восемь непростых лет. Простила измену, дождалась из тюрьмы, приняла его и всячески пыталась реабилитировать в глазах общественности, говоря, как он изменился и какой он хороший отец. Ну ничего, и это переживу", — заключила Алана.

Алана Мамаева. Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Впрочем, молчать не собирался и Павел Мамаев. Он решил дать интервью телеканалу "Матч ТВ" и выбрал для этого журналиста Нобеля Арустамяна. Тему беседы, судя по всему, стороны не обговаривали заранее. Как итог — телеканал получил достаточно любопытную беседу о личных проблемах футболиста, однако лишился одного из топовых комментаторов.

"Она говорит в интервью, какой я плохой, но ни слова о том, что я хочу предложить мировое соглашение. Я готов это сделать, но чтобы этого человека не было в моей жизни. Сейчас человек занят не мировым соглашением, а как можно больше получить хайпа на этой теме. Я прошу её подписать мировое соглашение. Я не отказываюсь от алиментов, это моя обязанность. Я готов ей оставить квартиру, "бентли". Пусть всё заберёт, только больше меня не трогает", — заявил Павел Мамаев.

После того интервью Павел и Алана пока что прекратили бросать друг в друга самые разные колкие выражения и яркие заявления, однако кажется, что конец этой истории ещё совсем не близок. Любопытно и то, что семейные разборки Павла Мамаева куда более интересны, чем события в его карьере. И что в ней будет дальше — пока тоже сказать очень сложно.

В любом случае последние три года в жизни Александра Кокорина и Павла Мамаева были крайне событийными. Кажется, что драка в "Кофемании" уже в далёком прошлом. Главное, чтобы спортсмены не решили устроить нечто подобное на следующую круглую дату — 15-летие своей дружбы.

Авторы Шамиль Гаджиев