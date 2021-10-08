Нарколог не исключил новых жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье

Психиатр-нарколог Алексей Казанцев в беседе с Лайфом рассказал, что могло стать причиной массового отравления алкоголем в Оренбургской области и возможны ли в дальнейшем новые жертвы.

"Ситуация что с боярышником, что с этим суррогатом привлекает своей дешевизной. Приобретать алкоголь стоит в алкомаркете, а не в торговых сетях, потому что у кого-то может быть лицензия, у кого-то — нет. Многопрофильные магазины менее требовательно относятся к качеству алкоголя", — заметил Казанцев.

Эксперт предупредил, что количество жертв может увеличиться, если это была большая партия, которая успела разойтись по магазинам. Он заявил, что её необходимо обязательно проверить, так как алкоголь могли отправить и в другие регионы. Казанцев также подчеркнул, что "люди, которые находятся в зависимости, не дифференцируют один алкоголь от другого".

"Со стороны государства должен быть контроль, потому что мы как общественники не можем этого сделать. Алкогольное лобби продолжает активно развиваться, это же как спрут. Любая зависимость — это большие деньги", — резюмировал он.