Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье увеличилось до 17
В некоторых случаях выявленная концентрация чистого этанола в организме погибших была в 3–5 раз выше смертельной дозы.
Кадр видео © YouTube / Следственный комитет Российской Федерации
В Оренбургской области ещё три человека скончались от отравления суррогатным алкоголем, таким образом, общее количество жертв составило уже 17. Об этом сообщили власти региона.
"По состоянию на 11:00 8 октября известно о 33 пострадавших в результате употребления контрафактного алкоголя, 17 из них скончались... Анализы показали наличие в биологических жидкостях пострадавших и умерших чистого этанола. В некоторых случаях выявлена его концентрация в организме в 3–5 раз выше смертельной дозы", — говорится в сообщении.
Все пострадавшие и погибшие — жители восточного Оренбуржья. Суррогатный алкоголь они купили в Орске.
Следственный комитет уже задержал несколько человек по делу о массовом отравлении спиртным. Один из них — 29-летний житель Орска — организовал нелегальное производство и сбыт опасной продукции. 60-летний житель села Акжарское и 47-летняя жительница посёлка Красночабанский продали контрафактный алкоголь погибшим. По следам этой трагедии возбуждено уже пять уголовных дел.
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