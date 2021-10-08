Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье увеличилось до 17

В Оренбургской области ещё три человека скончались от отравления суррогатным алкоголем, таким образом, общее количество жертв составило уже 17. Об этом сообщили власти региона.

"По состоянию на 11:00 8 октября известно о 33 пострадавших в результате употребления контрафактного алкоголя, 17 из них скончались... Анализы показали наличие в биологических жидкостях пострадавших и умерших чистого этанола. В некоторых случаях выявлена его концентрация в организме в 3–5 раз выше смертельной дозы", — говорится в сообщении.

Все пострадавшие и погибшие — жители восточного Оренбуржья. Суррогатный алкоголь они купили в Орске.