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Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье увеличилось до 17

В некоторых случаях выявленная концентрация чистого этанола в организме погибших была в 3–5 раз выше смертельной дозы.

8 октября, 07:02
<p>Кадр видео © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=D0qAoSUgn1E" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Следственный комитет Российской Федерации</a></p>

Кадр видео © YouTube / Следственный комитет Российской Федерации

В Оренбургской области ещё три человека скончались от отравления суррогатным алкоголем, таким образом, общее количество жертв составило уже 17. Об этом сообщили власти региона.

"По состоянию на 11:00 8 октября известно о 33 пострадавших в результате употребления контрафактного алкоголя, 17 из них скончались... Анализы показали наличие в биологических жидкостях пострадавших и умерших чистого этанола. В некоторых случаях выявлена его концентрация в организме в 3–5 раз выше смертельной дозы", — говорится в сообщении.

Все пострадавшие и погибшие — жители восточного Оренбуржья. Суррогатный алкоголь они купили в Орске.

Следственный комитет уже задержал несколько человек по делу о массовом отравлении спиртным. Один из них — 29-летний житель Орска — организовал нелегальное производство и сбыт опасной продукции. 60-летний житель села Акжарское и 47-летняя жительница посёлка Красночабанский продали контрафактный алкоголь погибшим. По следам этой трагедии возбуждено уже пять уголовных дел.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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