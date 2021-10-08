В Оренбуржье задержали подозреваемых по делу о массовом отравлении алкоголем

Следственный комитет РФ сообщил, что в Оренбургской области задержано несколько человек по делу о массовом отравлении контрафактным алкоголем. По следам этой трагедии возбуждено уже пять уголовных дел, в том числе по статье "Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть более двух лиц". Все они объединены в одно производство.