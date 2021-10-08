В Оренбуржье задержали подозреваемых по делу о массовом отравлении алкоголем
По версии следствия, к делу причастны житель Орска, сельчанин из Акжарского и жительница посёлка Красночабанский. Обнаружено более тысячи бутылок с нелегальным спиртным.
Фото © Кадр из видео СК РФ
Следственный комитет РФ сообщил, что в Оренбургской области задержано несколько человек по делу о массовом отравлении контрафактным алкоголем. По следам этой трагедии возбуждено уже пять уголовных дел, в том числе по статье "Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть более двух лиц". Все они объединены в одно производство.
"В результате комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, произведённых в рамках расследования, установлена причастность к совершению преступления 29-летнего жителя города Орск, организовавшего нелегальное производство и сбыт опасной спиртосодержащей продукции в крупном размере", — рассказали в СК РФ.
Также задержаны 60-летний житель села Акжарское и 47-летняя жительница посёлка Красночабанский. Они продали контрафактный алкоголь погибшим. На территории торгово-закупочной базы в Орске следователи совместно с полицейскими нашли склад, откуда вышла партия смертельно опасной жидкости. Там обнаружили 1279 бутылок со "спиртосодержащей продукцией" без маркировки.
Лайф рассказывал, что ночью ещё три человека скончались от отравления этим ядовитым алкоголем. Общее количество жертв достигло 14.
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