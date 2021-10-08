В Минздраве рассказали, безопасна ли вакцинация от ковида для беременных

В России не было выявлено случаев осложнений после вакцинации от коронавируса беременных женщин. Об этом сообщила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Лейла Адамян.

"Не замечено, ни разу, никаких осложнений. Если кто-то что-то говорит, то это какие-то преувеличенные страхи. У нас нет таких данных, и в мировом масштабе тоже нет", – заявила Адамян в беседе с РИА "Новости".

Специалист Минздрава подчёркивает, что в мире уже около 150 тысяч женщин, которые прошли вакцинацию от ковида и при этом не знали, что беременны. Сообщений о проблемах с родами или осложнениях не зафиксировано.

Гинеколог заверяет, что вакцина не оказывает негативного воздействия на репродуктивную функцию человека. А вот коронавирус, по её словам, может привести к проблемам с продолжением рода.