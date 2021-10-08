Врач указала на две причины роста смертности от ковида в России

Высокие показатели смертности от коронавирусной инфекции в России связаны в том числе с более тяжёлыми последствиями COVID-19, чем раньше. Такое мнение высказала врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой Людмила Лапа.

"Очень сильно обостряются при COVID-19 и диабеты, и сосудистые проблемы, обостряются сложные аутоиммунные заболевания, по типу ревматоидного артрита. Последствия после COVID-19 тяжёлые, и смертность в этой ситуации получается выше", – сказала Людмила Лапа в интервью радио Sputnik.

Терапевт уверена, что население ещё не адаптировалось к вирусу, но при этом относится к нему как к "привычному". Она поясняет, что сегодня большинство населения России игнорирует санитарно-эпидемиологические ограничения, тем самым увеличивая количество больных и, соответственно, смертей от болезни.

"Если бы мы продолжали соблюдать меры безопасности, меньше было бы контактов, а при любой эпидемии контроль над контактами – превыше всего. Мы их не контролируем, и это самое ужасное. Мы перевели коронавирус в разряд привычных раньше, чем он заслуживает. Это достаточно сложная инфекция, в этом вся беда", – объяснила медик.