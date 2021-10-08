В Латвии решили объявить режим ЧП на три месяца из-за коронавируса
Как заявил премьер-министр, заболеваемость резко выросла из-за непривитых граждан. Поэтому в госучреждениях вакцинация станет обязательной мерой.
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Латвия переходит на чрезвычайное положение сроком на три месяца из-за ускорившегося распространения коронавируса. Такое решение было объявлено советом по кризисному управлению страны. По возможности организации должны перейти на удалённую работу. Кабмин также будет переведён на дистанционный формат.
"KVP принимает решение об объявлении чрезвычайной ситуации в Латвии на 3 месяца", — сообщил в "Твиттере" латвийский министр Талис Линкайтс.
Решения вступят в силу после утверждения на заседании кабинета министров в пятницу. LTV Panorama уточняет, что в стране ограничат время работы магазинов. Запускать туда будут только с сертификатами о вакцинации. Школы продолжат свою работу с требованием ко всем ученикам носить маски. Для сотрудников госпредприятий вакцинация станет обязательной мерой. Премьер Латвии Кришьянис Кариньш после заседания кризисного совета уточнил, что такая ситуация сложилась из-за непривитых людей.
"Мы полтора года боролись в стране с CoViD-19, но борьба не закончится, пока охват вакцинацией в группах риска не дойдёт до 90%, а в обществе в целом не превысит 75%. К этому ещё достаточно долгий путь", — заявил Кариньш.
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