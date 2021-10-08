Во Владивостоке загорелась элитная многоэтажка
Густой дым окутал всё строящееся здание и распространяется по микрорайону.
Фото © Instagram / irecommend_vdk
Во Владивостоке загорелась элитная многоэтажка. Видео © Instagram / irecommend_vdk
Во Владивостоке на улице Сочинской в районе бухты Патрокл загорелась недостроенная элитная многоэтажка. Средняя цена за квадратный метр в ней предлагается от 140 тысяч рублей.
Как пишется на сайте kp.ru, пресс-служба ГО МЧС РФ по Приморскому краю сообщила, что горят строительные материалы на первом этаже. Представитель ведомства заявил, что пожарные расчёты уже прибыли на место происшествия. О пострадавших данных нет.
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Ранее Лайф рассказывал, что женщина и два маленьких ребёнка погибли при пожаре в Якутии. Огонь распространился на площади почти 300 квадратных метров, охватив практически весь дом.
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