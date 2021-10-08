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Во Владивостоке загорелась элитная многоэтажка

Густой дым окутал всё строящееся здание и распространяется по микрорайону.

8 октября, 01:32

Фото © Instagram / irecommend_vdk

Во Владивостоке загорелась элитная многоэтажка. Видео © Instagram / irecommend_vdk

Во Владивостоке на улице Сочинской в районе бухты Патрокл загорелась недостроенная элитная многоэтажка. Средняя цена за квадратный метр в ней предлагается от 140 тысяч рублей.

Как пишется на сайте kp.ru, пресс-служба ГО МЧС РФ по Приморскому краю сообщила, что горят строительные материалы на первом этаже. Представитель ведомства заявил, что пожарные расчёты уже прибыли на место происшествия. О пострадавших данных нет.

Языки пламени высотой с многоэтажку: В Амурской области произошёл взрыв на газоперерабатывающем заводе

Языки пламени высотой с многоэтажку: В Амурской области произошёл взрыв на газоперерабатывающем заводе

Ранее Лайф рассказывал, что женщина и два маленьких ребёнка погибли при пожаре в Якутии. Огонь распространился на площади почти 300 квадратных метров, охватив практически весь дом.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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