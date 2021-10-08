Во Владивостоке загорелась элитная многоэтажка. Видео © Instagram / irecommend_vdk

Во Владивостоке на улице Сочинской в районе бухты Патрокл загорелась недостроенная элитная многоэтажка. Средняя цена за квадратный метр в ней предлагается от 140 тысяч рублей.

Как пишется на сайте kp.ru, пресс-служба ГО МЧС РФ по Приморскому краю сообщила, что горят строительные материалы на первом этаже. Представитель ведомства заявил, что пожарные расчёты уже прибыли на место происшествия. О пострадавших данных нет.