Вильфанд предупредил о снеге и ливнях в нескольких российских регионах
Где-то эти осадки будут сочетаться, создавать для жителей областей совсем не приятные погодные условия.
Фото © ТАСС / Сергей Красноухов
В Якутии и Иркутской области в ближайшие дни выпадет снег. В Кемеровской, Амурской области, Хабаровском и Приморском краях прогнозируются ливни. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В Туруханском районе Красноярского края ожидается снег, мокрый снег, в Иркутской области - сильный снег и мокрый снег, в Кемеровской области - дождь и ветер до 23 м/с, на севере Амурской области - дождь, мокрый снег, в Якутии - сильный снег", - сообщил Вильфанд в беседе с ТАСС.
С сильным дождём и ветром скоростью 20-22 м/с, согласно прогнозу синоптика, в ближайшие дни столкнутся Хабаровский и Приморский край.
А ранее Лайф рассказывал, что Вильфанд спрогнозировал, какая погода ждёт россиян зимой. При этом отмечается, что все долгосрочные сценарии вероятны и будут корректироваться.
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