Вильфанд предупредил о снеге и ливнях в нескольких российских регионах

В Якутии и Иркутской области в ближайшие дни выпадет снег. В Кемеровской, Амурской области, Хабаровском и Приморском краях прогнозируются ливни. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Туруханском районе Красноярского края ожидается снег, мокрый снег, в Иркутской области - сильный снег и мокрый снег, в Кемеровской области - дождь и ветер до 23 м/с, на севере Амурской области - дождь, мокрый снег, в Якутии - сильный снег", - сообщил Вильфанд в беседе с ТАСС.

С сильным дождём и ветром скоростью 20-22 м/с, согласно прогнозу синоптика, в ближайшие дни столкнутся Хабаровский и Приморский край.