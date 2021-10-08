Google запретил блогерам зарабатывать ещё на одной теме

Google запретил рекламу и монетизацию контента, который отрицает изменения климата в результате деятельности человека и выбросов в атмосферу. Об этом говорится в анонсе изменений, сделанном командой Google Ads.

"Мы объявляем о новой политике монетизации для рекламодателей, издателей и создателей YouTube, которая запрещает рекламу и монетизацию контента, который противоречит устоявшемуся научному консенсусу относительно существования и причин изменения климата", – говорится в анонсе.

Под запрет попадут реклама и монетизация контента, в котором утверждается, что изменение климата рассматривается как мистификация или мошенничество, а также утверждения, отрицающие, что выбросы парниковых газов или деятельность человека способствуют изменению климата. В Google уверяют, что новая политика не затронет рекламу материалов и событий климатической повестки, в том числе публичных обсуждений климатической политики, исследований и тому подобного.

Для контроля и обеспечения новой политики Google будет использовать сочетание автоматизированных инструментов и человеческих проверок. А сами новшества начнут действовать уже в следующем месяце.