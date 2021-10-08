Google запретил блогерам зарабатывать ещё на одной теме
Новая политика компании затронет рекламодателей, издателей и авторов контента на видеохостинге YouTube.
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Google запретил рекламу и монетизацию контента, который отрицает изменения климата в результате деятельности человека и выбросов в атмосферу. Об этом говорится в анонсе изменений, сделанном командой Google Ads.
"Мы объявляем о новой политике монетизации для рекламодателей, издателей и создателей YouTube, которая запрещает рекламу и монетизацию контента, который противоречит устоявшемуся научному консенсусу относительно существования и причин изменения климата", – говорится в анонсе.
Под запрет попадут реклама и монетизация контента, в котором утверждается, что изменение климата рассматривается как мистификация или мошенничество, а также утверждения, отрицающие, что выбросы парниковых газов или деятельность человека способствуют изменению климата. В Google уверяют, что новая политика не затронет рекламу материалов и событий климатической повестки, в том числе публичных обсуждений климатической политики, исследований и тому подобного.
Для контроля и обеспечения новой политики Google будет использовать сочетание автоматизированных инструментов и человеческих проверок. А сами новшества начнут действовать уже в следующем месяце.
А ранее Лайф рассказывал, что президент США Джо Байден заявил об угрозе изменений климата всему миру. По мнению американского лидера, лучше не станет. Например, нужно менять строительные нормы на фоне всё новых ударов стихии.
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