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Россиянам предложили понаблюдать за потоком метеоров Дракониды

Называется так он из-за созвездия, в котором находится радиант. Лучше всего смотреть на "падающие звёзды" ближе к утру.

8 октября, 01:37
<p>Фото © <a href="https://www.planetarium-moscow.ru/about/news/zvezdopad-iz-sozvezdiya-drakon2021/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">planetarium-moscow/Хуан Карлос Касадо</a></p>

Фото © planetarium-moscow/Хуан Карлос Касадо

Всю ночь с 8 на 9 октября жители планеты смогут наблюдать метеорный поток Дракониды, он начнётся в 22 часа и будет виден до рассвета. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария. А так как Луна совсем недавно обновилась, то её свет, который обычно ухудшает видимость подобных явлений, в этот раз не помешает наблюдениям.

"В пятницу, 8 октября 2021 года, около 22:00 достигает максимума своей активности ежегодный метеорный поток Дракониды, порождённый кометой 21Р/Джакобини-Циннера. В 2021 году условия наблюдения Драконид благоприятные. Наблюдать Дракониды лучше всего в предутренние часы в районе с ясным, тёмным небом", — сообщает планетарий.

В ночь максимума ожидается от пяти до 15 метеоров в час. В прошлые годы астрономы отмечали отдельные всплески активности потока, когда количество метеоров достигало 400 и даже 700 в час. Метеорный поток Дракониды называется так из-за созвездия Дракон, в котором находится его радиант. Представители планетария отметили, что для наблюдателя в средней полосе России в период максимума Драконид это созвездие располагается после полуночи в северо-западной части неба.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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