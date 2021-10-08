Россиянин стал первым заболевшим ковидом на архипелаге Шпицберген

На норвежском архипелаге Шпицберген, что в Северном Ледовитом океане, зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции, сообщает контора губернатора. Заболевшим оказался российский моряк с траулера, который стоит на рейде в районе острова Медвежий.

"Сейчас этого человека отправили в больницу на материке", — сообщает начальник инфекционного контроля Кнут Селмер в больнице Лонгйира.

Отмечается, что все, кто контактировал с пациентом, использовали средства защиты. При этом угроза распространения инфекции сохраняется. Предполагают, что на российском траулере другие члены команды также инфицированы.

"Экипаж вертолёта, который подобрал мужчину, продолжает работать в обычном режиме, и готовность к чрезвычайным ситуациям не снизилась", — добавил помощник губернатора Сёлви Эльведаль.