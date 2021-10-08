Россиянин стал первым заболевшим ковидом на архипелаге Шпицберген
Заразился моряк. Предполагают, что остальные члены экипажа могут быть тоже инфицированы.
Фото © Wikipedia/Шпицберген
На норвежском архипелаге Шпицберген, что в Северном Ледовитом океане, зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции, сообщает контора губернатора. Заболевшим оказался российский моряк с траулера, который стоит на рейде в районе острова Медвежий.
"Сейчас этого человека отправили в больницу на материке", — сообщает начальник инфекционного контроля Кнут Селмер в больнице Лонгйира.
Отмечается, что все, кто контактировал с пациентом, использовали средства защиты. При этом угроза распространения инфекции сохраняется. Предполагают, что на российском траулере другие члены команды также инфицированы.
"Экипаж вертолёта, который подобрал мужчину, продолжает работать в обычном режиме, и готовность к чрезвычайным ситуациям не снизилась", — добавил помощник губернатора Сёлви Эльведаль.
Ранее Лайф сообщал, что накануне в России выявили максимальное с 31 декабря суточное число случаев ковида. От болезни за 24 часа вылечилось 20 330 человек, общее число выздоровевших достигло 6 799 230.
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