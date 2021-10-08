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Россиянин стал первым заболевшим ковидом на архипелаге Шпицберген

Заразился моряк. Предполагают, что остальные члены экипажа могут быть тоже инфицированы.

8 октября, 01:47
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia/Шпицберген</a></p>

Фото © Wikipedia/Шпицберген

На норвежском архипелаге Шпицберген, что в Северном Ледовитом океане, зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции, сообщает контора губернатора. Заболевшим оказался российский моряк с траулера, который стоит на рейде в районе острова Медвежий.

"Сейчас этого человека отправили в больницу на материке", — сообщает начальник инфекционного контроля Кнут Селмер в больнице Лонгйира.

Отмечается, что все, кто контактировал с пациентом, использовали средства защиты. При этом угроза распространения инфекции сохраняется. Предполагают, что на российском траулере другие члены команды также инфицированы.

"Экипаж вертолёта, который подобрал мужчину, продолжает работать в обычном режиме, и готовность к чрезвычайным ситуациям не снизилась", — добавил помощник губернатора Сёлви Эльведаль.

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Ранее Лайф сообщал, что накануне в России выявили максимальное с 31 декабря суточное число случаев ковида. От болезни за 24 часа вылечилось 20 330 человек, общее число выздоровевших достигло 6 799 230.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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