НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

СМИ узнали о желании Турции закупиться в США F-16, несмотря на конфликт по С-400

Контракт оценивается в миллиарды долларов, но всё ещё изучается Госдепартаментом, а также Конгрессом, который может заблокировать сделки, отмечает Reuters.

8 октября, 04:07
<p>Фото ©Wikipedia/<a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/General_Dynamics_F-16_Fighting_Falcon#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:F-16_CG_01.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">F-16</a></p>

Фото ©Wikipedia/F-16

Турция обратилась к США с просьбой о продаже 40 истребителей F-16 и модернизации уже имеющихся 80 таких американских боевых машин, сообщает Reuters. Сделка, по данным агентства, оценивается в миллиарды долларов, но ответа из Госдепартамента всё ещё нет. Продажа обсуждается по линии профильных ведомств, но контракт может быть заблокирован Конгрессом.

"В рамках проводимой политики Госдепартамент не подтверждает и не комментирует предполагаемые продажи или передачи вооружений и техники до тех пор, пока они не будут официально доведены до сведения Конгресса", — прокомментировали информацию Reuters в американском внешнеполитическом ведомстве.

Агентство отмечает, что республиканцы и демократы призывают вашингтонскую администрацию оказывать давление на Турцию в связи с закупкой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Штаты неоднократно предостерегали страну от покупки оружия в РФ. Но на прошлой неделе президент Турции Тайип Эрдоган указал, что всё ещё намеревается приобрести новую партию ЗРС у РФ, что, как уточняется в статье, может усугубить разлад с Вашингтоном.

СМИ назвали ночным кошмаром для НАТО поставки российского оружия в Турцию

СМИ назвали ночным кошмаром для НАТО поставки российского оружия в Турцию

Ранее Лайф сообщал, что в Турции заговорили о большой войне после слов генсека НАТО о российских С-400. Йенс Столтенберг признал, что организация не смогла убедить Анкару отказаться от этих систем ПВО и заменить их произведёнными западными странами.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

В Турции заговорили о большой войне после слов генсека НАТО о российских С-400

вчера в 23:20

"А потом пришёл Байден": Трамп приписал себе закрытие "Северного потока – 2"

сегодня в 03:44

В Польше рассказали, как "удар по Москве" обернётся её обогащением

сегодня в 02:11

"Плечо для управления ракетами": Рогозин усмотрел в спутниках Starlink Илона Маска военный потенциал

вчера в 22:12

В Минздраве рассказали, безопасна ли вакцинация от ковида для беременных

сегодня в 04:14

Новости партнеров

Layer 1