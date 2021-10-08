СМИ узнали о желании Турции закупиться в США F-16, несмотря на конфликт по С-400

Турция обратилась к США с просьбой о продаже 40 истребителей F-16 и модернизации уже имеющихся 80 таких американских боевых машин, сообщает Reuters. Сделка, по данным агентства, оценивается в миллиарды долларов, но ответа из Госдепартамента всё ещё нет. Продажа обсуждается по линии профильных ведомств, но контракт может быть заблокирован Конгрессом.

"В рамках проводимой политики Госдепартамент не подтверждает и не комментирует предполагаемые продажи или передачи вооружений и техники до тех пор, пока они не будут официально доведены до сведения Конгресса", — прокомментировали информацию Reuters в американском внешнеполитическом ведомстве.

Агентство отмечает, что республиканцы и демократы призывают вашингтонскую администрацию оказывать давление на Турцию в связи с закупкой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Штаты неоднократно предостерегали страну от покупки оружия в РФ. Но на прошлой неделе президент Турции Тайип Эрдоган указал, что всё ещё намеревается приобрести новую партию ЗРС у РФ, что, как уточняется в статье, может усугубить разлад с Вашингтоном.