Опрос показал, как россияне относятся к списку запрещённых для женщин профессий

Более трети взрослых россиян считают, что пришла пора отказаться от списка запрещённых для женщин профессий, уравнять мужской и женский пол в этом вопросе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого сервисом по поиску вакансий и сотрудников "VK Работа". Такой вариант ответа выбрали 37% опрошенных.

Как пишет RT, так отвечала в основном молодёжь — респонденты в возрасте 18–26 лет. А вот участники опроса в возрасте от 27 до 35 лет чаще считают, что список запрещённых профессий для женщин надо сохранить. Таковых примерно 40% в этой категории.

Результаты опроса также показали, что из традиционно мужских профессий женщины чаще всего откликаются на вакансии курьера (41% от общего числа откликов) со средней зарплатой 54 200 рублей, охранника (15%) с заработной платой в размере 19 230 рублей и разнорабочего (тоже 15%) со средним окладом 21 175 рублей.