Загадочно пропавшую в Сибири бабушку-таксиста нашли мёртвой и закопанной в колодце

Пропавшую 3 октября в красноярском селе Дудовка в Казачинском районе бабушку-таксиста обнаружили убитой. 69-летняя женщина в тот день, как обычно, таксовала, но потом перестала выходить на связь. Поиски продолжались несколько дней. Разоблачить убийц смогла другая пенсионерка.

Как рассказала женщина, помогшая найти тело бабушки, порталу NGS24.RU, она пришла на чай к соседям. Пока сельчане общались, подъехали полицейские и начали опрашивать местных жителей, кто и когда видел в последний раз таксистку. И хоть при опросе они никак не помогли следствию, всё же, придя домой, женщина проанализировала свои наблюдения. Во-первых, ей показалось странным поведение соседей — откуда ни возьмись у них появились деньги. Во-вторых, она вспомнила, что они закопали так необходимый в деревне колодец, тем более что сам процесс закапывания никто не видел, а значит, это было ночью.

"Звоню сотрудникам полиции и начинаю рассказывать про колодец, может, это им поможет. Говорю: "Заранее извиняюсь, может, вы там ничего и не найдёте, но проверьте". И, действительно, в колодце нашли тело. Убийцей оказался сожитель моей соседки", — рассказала сельчанка.