Финансист поделилась прогнозом по курсу рубля до Нового года
Потенциальной угрозой позициям отечественной валюты эксперт считает возможность введения США новых санкций.
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Нефтяной фактор и повышение ключевой ставки ЦБ РФ могут сказаться на колебаниях курса российской валюты в ближайшее время, считает аналитик ФГ "ФИНАМ" Анна Зайцева. Финансист отметила, что рубль до конца года может подешеветь до 74 за доллар, а может и укрепиться до 71,5 за доллар.
А пока для российской валюты ситуация складывается благоприятно. Поддержку оказывает повышение ключевой ставки. Как отмечает аналитик, регулятор может поднять её до семи процентов. Позитивно влияет на рубль и цена на нефть. До конца года цена Brent ожидается в диапазоне 78-82 долларов за баррель.
"В связи с чем спрос на валюты стран-нефтеэкспортёров, в том числе рубль, будет сохраняться на высоком уровне", — отметила Зайцева в интервью агентству "Прайм".
Не прямой, но потенциальной угрозой рублю аналитик назвала возможность новых санкций против РФ. В конце сентября Палата представителей Сената США проголосовала за запрет американским гражданам совершать операции с российским госдолгом на вторичном рынке. Зайцева считает, что это может вызвать отток средств американских инвесторов из ОФЗ и привести к временному снижению курса нацвалюты.
Ранее Лайф писал, что курс евро опустился ниже 83 рублей впервые с июля 2020 года, а ещё что рубль оказался единственной валютой, выросшей к доллару за последнее время.
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