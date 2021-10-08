Финансист поделилась прогнозом по курсу рубля до Нового года

Нефтяной фактор и повышение ключевой ставки ЦБ РФ могут сказаться на колебаниях курса российской валюты в ближайшее время, считает аналитик ФГ "ФИНАМ" Анна Зайцева. Финансист отметила, что рубль до конца года может подешеветь до 74 за доллар, а может и укрепиться до 71,5 за доллар.

А пока для российской валюты ситуация складывается благоприятно. Поддержку оказывает повышение ключевой ставки. Как отмечает аналитик, регулятор может поднять её до семи процентов. Позитивно влияет на рубль и цена на нефть. До конца года цена Brent ожидается в диапазоне 78-82 долларов за баррель.

"В связи с чем спрос на валюты стран-нефтеэкспортёров, в том числе рубль, будет сохраняться на высоком уровне", — отметила Зайцева в интервью агентству "Прайм".