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В России решили модернизировать систему космического наведения

Предполагается, что финансирование работ будет начато уже в этом году. Определяются требования к спутникам.

8 октября, 02:26
<p>Фото © <a href="https://aoglonass.ru/images/cms/data/l34a5622-min.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">АО "ГЛОНАСС"</a></p>

Фото © АО "ГЛОНАСС"

В России начали проектировать высокоэллиптические и малые навигационные спутники системы ГЛОНАСС. Об этом сообщил генеральный директор компании "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева" Николай Тестоедов.

"Готовится контракт, прописываются тактико-технические требования на систему и космические аппараты. Рассчитываем, что финансирование работ начнется в этом году",— сказал Тестоедов в беседе с РИА "Новости".

Он добавил, что в рамках этих же работ с 2021 года начинается разработка платформы для малого навигационного аппарата.

ГЛОНАСС — одна из четырёх созданных в мире систем, аналогичная американской GPS, китайской BeiDou и европейской Galileo. Российская разработка особо значима для эффективного решения задач Вооружённых сил. Сигналы системы используются в высокоточном оружии, беспилотной авиации и для оперативного управления войсками.

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А ранее Лайф рассказывал, что в России создали альтернативную систему связи, без вышек и спутников. Разработчикам уже удалось добиться устойчивого сигнала на расстоянии 200 километров между абонентами.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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