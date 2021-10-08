В России решили модернизировать систему космического наведения

В России начали проектировать высокоэллиптические и малые навигационные спутники системы ГЛОНАСС. Об этом сообщил генеральный директор компании "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева" Николай Тестоедов.

"Готовится контракт, прописываются тактико-технические требования на систему и космические аппараты. Рассчитываем, что финансирование работ начнется в этом году",— сказал Тестоедов в беседе с РИА "Новости".

Он добавил, что в рамках этих же работ с 2021 года начинается разработка платформы для малого навигационного аппарата.

ГЛОНАСС — одна из четырёх созданных в мире систем, аналогичная американской GPS, китайской BeiDou и европейской Galileo. Российская разработка особо значима для эффективного решения задач Вооружённых сил. Сигналы системы используются в высокоточном оружии, беспилотной авиации и для оперативного управления войсками.