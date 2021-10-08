В случае реализации предложения, озвученного председателем правящей партии "Право и справедливость" (PiS) Ярославом Качиньским, россияне обогатятся, а польская экология потерпит ущерб. Об этом заявили в издании Gazeta Wyborcza. Речь в материале идёт о прокладке канала через Балтийскую косу. Изначально задумывалось, что этот проект нанесёт "удар по Москве".

"Согласно патетичным тезисам партийной пропаганды, канал на Балтийской косе станет нанесённым по России ударом. Реальность, однако, выглядит совершенно иначе. На канале сколотят состояние россияне. 90 процентов товарооборота порта в Эльблонге, ради которого в первую очередь и строится канал, приходится на Калининградскую область", — пишет газета.

Автор материала подчёркивает, что строительство канала только увеличит обороты российских бизнесменов провозящих через польский порт товары и сырьё. Тем более совершенно неясно, каковы сроки окупаемости проекта. Однако, считают авторы публикации, уже сейчас известно, что разрыв береговой линии нанесёт значительный ущерб польской природе, нарушив местную экосистему. Таким образом, резюмируется в материале, многомиллиардная навязчивая идея председателя польской правящей партии преодоления "зависимости от Москвы и обретения полной независимости" только послужит процветанию России. Так как единственный выход из Калининградского пролива находится под суверенитетом РФ.