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"А если у кого-то не выдержит сердце?": Рыбаки на Сахалине обнаружили растяжки на нерестовой реке

Жители региона предположили, что охранники таким образом пытаются отпугнуть браконьеров.

8 октября, 02:58

Фото © Instagram / fishing_island_sakhalin

Рыбаков на Сахалине напугали растяжки на нерестовой реке. Видео © Instagram / fishing_island_sakhalin

На нерестовой реке Фирсовка в Долинском районе Сахалинской области рыбаки обнаружили растяжки с взрывпакетами. Как сообщают местные жители в социальных сетях, их могли установить сотрудники местной охраны.

"Вот такие растяжки устанавливают сотрудники охраны, на тропе у речки. Натягивают леску. А если у кого-то не выдержит сердце?. Их это не интересует", — говорит рыбак на видео, снимая такой "заграждение".

Как пишет местный портал SKR.SU, управление ГУ МВД России по Сахалинской области уже проводит проверку. В Сахалино-Курильском территориальном управлении Росрыболовства заявили, что в Фирсово должностные лица отдела СКТУ по Долинскому району не работают, и такие средства "защиты" реки от браконьеров им не принадлежат.

При этом есть уже и пострадавшие от растяжек местные жители: на Жуковке на такую растяжку попал мужчина, а у другой местной жительнице на растяжку наткнулась собака. К счастью, жертв и серьёзных увечий удалось избежать, но без сильного испуга не обошлось.

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А ранее Лайф рассказывал, что в Приморье поймали браконьеров, несколько лет убивавших тигров. Двум задержанным теперь грозит серьёзное наказание — до двух миллионов рублей штрафа, до восьми лет лишения свободы.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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