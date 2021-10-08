Рыбаков на Сахалине напугали растяжки на нерестовой реке. Видео © Instagram / fishing_island_sakhalin

На нерестовой реке Фирсовка в Долинском районе Сахалинской области рыбаки обнаружили растяжки с взрывпакетами. Как сообщают местные жители в социальных сетях, их могли установить сотрудники местной охраны.

"Вот такие растяжки устанавливают сотрудники охраны, на тропе у речки. Натягивают леску. А если у кого-то не выдержит сердце?. Их это не интересует", — говорит рыбак на видео, снимая такой "заграждение".

Как пишет местный портал SKR.SU, управление ГУ МВД России по Сахалинской области уже проводит проверку. В Сахалино-Курильском территориальном управлении Росрыболовства заявили, что в Фирсово должностные лица отдела СКТУ по Долинскому району не работают, и такие средства "защиты" реки от браконьеров им не принадлежат.

При этом есть уже и пострадавшие от растяжек местные жители: на Жуковке на такую растяжку попал мужчина, а у другой местной жительнице на растяжку наткнулась собака. К счастью, жертв и серьёзных увечий удалось избежать, но без сильного испуга не обошлось.