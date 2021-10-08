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В Ингушетии при взрыве газа в частном доме пострадало четыре человека

Взрывная волна выбила окна и двери в здании, но обошлось без последующего пожара.

8 октября, 02:47

Фото © ГУ МЧС России по Республике Ингушетия

В селе Катышево в Ингушетии в одном из частных домов произошёл взрыв газа. Пострадали четыре человека, в числе которых трое детей, сообщают в пресс-службе республиканского управления МЧС РФ.

"В 03:00 мск поступило сообщение о происшествии по адресу: Республика Ингушетия, Кантышево, улица Олигова, дом 16", — говорится в сообщении ведомства.

По данным спасателей, в результате хлопка газовоздушной смеси, который произошёл без последующего горения, частично повреждена кровля частного жилого дома, выбиты окна и двери.

"Все пострадавшие в средней и тяжелой степени тяжести доставлены в Ингушскую республиканскую больницу города Назрань", – уточнили в ГУ МЧС России по Республике Ингушетия.

Один человек получил сильные ожоги при взрыве газа в жилом доме в Петербурге

Один человек получил сильные ожоги при взрыве газа в жилом доме в Петербурге

А ранее Лайф сообщал, что в Амурской области произошёл взрыв на газоперерабатывающем заводе. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. Установку удалось вовремя изолировать.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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