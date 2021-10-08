В Ингушетии при взрыве газа в частном доме пострадало четыре человека

В селе Катышево в Ингушетии в одном из частных домов произошёл взрыв газа. Пострадали четыре человека, в числе которых трое детей, сообщают в пресс-службе республиканского управления МЧС РФ.

"В 03:00 мск поступило сообщение о происшествии по адресу: Республика Ингушетия, Кантышево, улица Олигова, дом 16", — говорится в сообщении ведомства.

По данным спасателей, в результате хлопка газовоздушной смеси, который произошёл без последующего горения, частично повреждена кровля частного жилого дома, выбиты окна и двери.

"Все пострадавшие в средней и тяжелой степени тяжести доставлены в Ингушскую республиканскую больницу города Назрань", – уточнили в ГУ МЧС России по Республике Ингушетия.