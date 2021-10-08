Названы ключевые слова для распознания телефонного мошенника

Ключевые фразы, выдающие телефонного мошенника, — это "лицевой счёт" и "финансовая ячейка". Об этом говорится в исследовании компании — производителя систем борьбы с утечками данных DeviceLock. Эксперты проанализировали информацию о более чем 50 звонках и изучили методички, найденные правоохранительными органами в "криминальном кол-центре" в Киеве.

Как отмечает РИА "Новости", мошенники "постепенно уходят от использования банковских баз данных, подорожавших из-за мер борьбы с утечками, и чаще выманивают информацию в беседе. Для этого в ход идёт легенда, что на имя жертвы якобы взят кредит с использованием "лицевого счёта", привязанного к паспортным данным. И нужно назвать номера банковских счетов и перевести все средства на некий безопасный счёт. При этом человека просят не сообщать никому о звонке, поскольку это якобы нарушает Уголовный кодекс.

"Слова "лицевой счёт" или "финансовая ячейка" должны выступать сигналом того, что вы говорите с мошенником... Так как никаких лицевых счетов, привязанных к паспортным данным, не существует, то и похитить с них средства или взять кредит невозможно", — отметил гендиректор DeviceLock DLP Юрий Томашко.

Он рекомендует в таком случае просто завершить разговор и в течение ближайшего времени не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Не нужно вступать в конфликт, так как, по словам эксперта, это только разъярит злоумышленников — и тогда они могут отомстить. Всё чаще раздражённые аферисты используют звонки с сообщением о минировании или совершении других преступлений, а номер звонящего подменяют на номер жертвы. Поэтому повесить трубку — самый безопасный вариант.