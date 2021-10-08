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"А потом пришёл Байден": Трамп приписал себе закрытие "Северного потока – 2"

Бывший президент Соединённых Штатов также обвинил нынешнего лидера в том, что тот закрыл проект американского трубопровода Keystone XL Pipeline.

8 октября, 03:44
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/DonaldTrump/photos/10163229953295725" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Дональд Трамп</a></p>

Фото © Facebook / Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп вновь обрушился на нынешнего американского лидера Джо Байдена за его позицию по "Северному потоку – 2". Он утверждает, что остановил трубопровод, а преемник свёл результат этой работы на нет.

"Я закрыл трубопровод из России в Европу, а потом пришёл Байден — и одна из первых вещей, которые он сделал, — это открыл этот трубопровод", — сказал Трамп в эфире Fox News.

Он припомнил, что Байден закрыл проект строительства американского трубопровода Keystone XL Pipeline, и в то же время допустил ввод в эксплуатацию "вероятно, самого большого в мире" газопровода из России в Европу.

"Я остановил их трубопровод": Трамп похвастался созданными для "Северного потока – 2" проблемами

"Я остановил их трубопровод": Трамп похвастался созданными для "Северного потока – 2" проблемами

Ранее Лайф сообщал, что Правительство Германии не видит препятствий для запуска газопровода "Северный поток – 2" в тех договорённостях, к которым ФРГ и США пришли по этой теме.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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