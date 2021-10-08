Экс-президент США Дональд Трамп вновь обрушился на нынешнего американского лидера Джо Байдена за его позицию по "Северному потоку – 2". Он утверждает, что остановил трубопровод, а преемник свёл результат этой работы на нет.

"Я закрыл трубопровод из России в Европу, а потом пришёл Байден — и одна из первых вещей, которые он сделал, — это открыл этот трубопровод", — сказал Трамп в эфире Fox News.

Он припомнил, что Байден закрыл проект строительства американского трубопровода Keystone XL Pipeline, и в то же время допустил ввод в эксплуатацию "вероятно, самого большого в мире" газопровода из России в Европу.