"А потом пришёл Байден": Трамп приписал себе закрытие "Северного потока – 2"
Бывший президент Соединённых Штатов также обвинил нынешнего лидера в том, что тот закрыл проект американского трубопровода Keystone XL Pipeline.
Фото © Facebook / Дональд Трамп
Экс-президент США Дональд Трамп вновь обрушился на нынешнего американского лидера Джо Байдена за его позицию по "Северному потоку – 2". Он утверждает, что остановил трубопровод, а преемник свёл результат этой работы на нет.
"Я закрыл трубопровод из России в Европу, а потом пришёл Байден — и одна из первых вещей, которые он сделал, — это открыл этот трубопровод", — сказал Трамп в эфире Fox News.
Он припомнил, что Байден закрыл проект строительства американского трубопровода Keystone XL Pipeline, и в то же время допустил ввод в эксплуатацию "вероятно, самого большого в мире" газопровода из России в Европу.
Ранее Лайф сообщал, что Правительство Германии не видит препятствий для запуска газопровода "Северный поток – 2" в тех договорённостях, к которым ФРГ и США пришли по этой теме.
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