СМИ: Правительство разрешило повысить стоимость капремонта

До конца года цены в контрактах на проведение капитального ремонта многоквартирных домов могут быть пересмотрены. Как пишет "Коммерсант", правительство уже приняло соответствующее постановление, объясняя это подорожанием строительных материалов.

По данным издания, стоимость контрактов может увеличиваться не более чем на 25%, с учётом этого она должна укладываться в предельную стоимость услуг по капремонту. При этом новые цены не могут привести к превышению общего объёма средств, выделенных на программу капремонта.

Отмечается, что, по данным Росстата, с января стройматериалы подорожали на 24,7%, за год — на 27,7%. Практику по корректировке цен могут продлить и на следующий год, поскольку прогнозируется, что рост стоимости стройматериалов продолжится.