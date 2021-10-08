До 14 человек увеличилось количество погибших от отравления алкоголем в Оренбуржье
Задержаны три человека, которых следователи считают причастными к производству и продаже ядовитого спиртного.
Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин
В Оренбургской области ещё три человека скончались от отравления суррогатным алкоголем, таким образом общее количество жертв составило уже 14. Об этом сообщили власти региона.
"На данный час известно о 22 пострадавших, 14 из которых умерли. Остальные находятся в стационарах. Факты отравлений метанолом зафиксировали в трёх районах: Яненском, Домбаровском и Адамовском", — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
Лайф рассказывал, что сегодня утром Следственный комитет сообщил о задержании трёх человек, которые могут быть причастны к трагедии. Возбуждено пять уголовных дел, они объединены в одно производство.
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