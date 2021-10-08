Россияне стали бронировать более дорогие отели, участвуя в программе кешбэка Ростуризма. К такому выводу пришли аналитики сервиса "Яндекс.Путешествия". Акция проводилась с конца прошлого года в несколько этапов. И статистика показала, что во время её проведения чеки на оплату жилья в поездках увеличивались в два-три раза. Так, средняя стоимость одной ночи бронирования в рамках программы на осень и декабрь этого года оказалась выше на 75%, чем обычно.

"Благодаря акции Ростуризма люди смогли позволить себе немного больше, чем обычно: выбрать более комфортные условия проживания, подольше отдохнуть или просто ненадолго съездить в отпуск", — рассказала Лайфу руководитель сервиса "Яндекс.Путешествия" Ирина Рейдер.

Суть акции в том, что сервис "Яндекс.Путешествия" начислял кешбэк 20% за оплату отелей картой "Мир", максимальная сумма возврата составляла 20 тысяч рублей. Периоды акций: с 18 ноября 2020 года до 10 января 2021 года, с 18 марта по 30 июня (но потом продлевали) и с 1 октября до 24 декабря этого года. Для участия в программе нужно было оплатить минимум две ночи. Однако специалисты отметили, что пользователи не ограничивались только двумя ночами. Например, для поездок в октябре — декабре этого года люди бронировали отели в среднем на четыре ночи.