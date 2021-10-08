У болеющей ковидом Ларисы Гузеевой поражено 65% лёгких

Состояние актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой, которую госпитализировали с коронавирусом, ухудшилось. По данным Mash, у артистки поражено 65% лёгких.

Телеграм-канал уточняет, что 1 октября у неё было поражено только 7% лёгких. Сейчас врачи отмечают отрицательную динамику. Если сатурация опустится ниже 95, то Гузеевой проведут лечение кислородом.