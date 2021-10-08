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У болеющей ковидом Ларисы Гузеевой поражено 65% лёгких

Если сатурация опустится ниже 95, то артистке и телеведущей проведут лечение кислородом.

8 октября, 06:11
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CT6YWGPoiu9/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">_larisa_guzeeva_</a></p>

Фото © Instagram / _larisa_guzeeva_

Состояние актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой, которую госпитализировали с коронавирусом, ухудшилось. По данным Mash, у артистки поражено 65% лёгких.

Телеграм-канал уточняет, что 1 октября у неё было поражено только 7% лёгких. Сейчас врачи отмечают отрицательную динамику. Если сатурация опустится ниже 95, то Гузеевой проведут лечение кислородом.

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Напомним, вечером 26 сентября Ларису Гузееву на скорой доставили в московскую городскую клиническую больницу № 40 в Коммунарке. Врачи подтвердили коронавирус, при этом тогда поражения лёгких у звезды не нашли: КТ ничего не показала. 62-летняя актриса только вернулась из Крыма, где принимала участие в работе над новым фильмом. Позже артистка вышла на связь с поклонниками и заявила, что ей страшно. Телеведущая попросила всех не беспокоить её саму и родных, отметив, что лечится от этой "гадости".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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