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Опубликовано 8 октября 2021, 08:53

В новой Госдуме депутаты-мужчины стали старше, а женщины — моложе

Средний возраст всех депутатов в новом созыве составляет 53 года — на один год больше, чем в прошлом созыве.

Средний возраст депутатов-мужчин после выборов в Госдуму немного увеличился, а у женщин, наоборот, уменьшился. Об этом сообщил журналистам в пятницу председатель Думы седьмого созыва Вячеслав Володин.

Средний возраст всех депутатов в новом созыве составляет 53 года — на один год больше, чем в прошлом созыве. Средний возраст мужчин составляет 53,4 года (на полтора года больше, чем было), а средний возраст женщин-парламентариев — 51,8 года (на год меньше, чем было).

По информации Володина, в новом созыве семь депутатов пока не достигли 30-летнего возраста (в седьмом созыве таких было пять). Ещё 53 человека в новой Думе соответствуют возрастной категории от 30 до 39 лет (было 56), 115 человек — от 40 до 49 лет (было 123), 149 человек в возрасте от 50 до 59 лет (было 150) и 126 человек в возрасте 60 лет и старше (было 116).

К слову, во фракции "Единая Россия", получившей 324 мандата, 81,2% составляют мужчины и 18,8% — женщины. Средний возраст депутатов-единороссов составил 52,8 года, средний возраст мужчин — 53,1, женщин — 51,4.

"Единая Россия" создала фракцию в Госдуме VIII созыва во главе с Васильевым
"Единая Россия" создала фракцию в Госдуме VIII созыва во главе с Васильевым

Ранее секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что фракция "Единой России" после сентябрьских выборов в Госдуму обновилась на 50%. Более 20% из всех "новичков" — это участники движения "Мы вместе", кадровых конкурсов "Лидеры России", федерального "Политстартапа", а также представители ОНФ.

Напомним, первый день работы нового, VIII созыва Госдумы назначен на 12 октября. С этого же дня прекратятся полномочия работы депутатов прошлого созыва.

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Фото © Пресс-служба Государственной думы

Марина Калегина
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