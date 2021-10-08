В новой Госдуме депутаты-мужчины стали старше, а женщины — моложе

Средний возраст всех депутатов в новом созыве составляет 53 года — на один год больше, чем в прошлом созыве.

Средний возраст депутатов-мужчин после выборов в Госдуму немного увеличился, а у женщин, наоборот, уменьшился. Об этом сообщил журналистам в пятницу председатель Думы седьмого созыва Вячеслав Володин.

Средний возраст всех депутатов в новом созыве составляет 53 года — на один год больше, чем в прошлом созыве. Средний возраст мужчин составляет 53,4 года (на полтора года больше, чем было), а средний возраст женщин-парламентариев — 51,8 года (на год меньше, чем было).

По информации Володина, в новом созыве семь депутатов пока не достигли 30-летнего возраста (в седьмом созыве таких было пять). Ещё 53 человека в новой Думе соответствуют возрастной категории от 30 до 39 лет (было 56), 115 человек — от 40 до 49 лет (было 123), 149 человек в возрасте от 50 до 59 лет (было 150) и 126 человек в возрасте 60 лет и старше (было 116).

К слову, во фракции "Единая Россия", получившей 324 мандата, 81,2% составляют мужчины и 18,8% — женщины. Средний возраст депутатов-единороссов составил 52,8 года, средний возраст мужчин — 53,1, женщин — 51,4.

Ранее секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что фракция "Единой России" после сентябрьских выборов в Госдуму обновилась на 50%. Более 20% из всех "новичков" — это участники движения "Мы вместе", кадровых конкурсов "Лидеры России", федерального "Политстартапа", а также представители ОНФ.