Японский премьер Кисида: Мирного договора с Россией не будет без решения территориального вопроса
При этом новый глава правительства страны пообещал стремиться к развитию "всего комплекса японско-российских отношений".
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Мирный договор с Россией не будет заключён без урегулирования территориального спора. Об этом заявил в пятницу новый премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая со своей первой программной речью на пленарном заседании нижней палаты парламента.
"Заключения мирного договора не будет без решения территориального вопроса, но я буду стремиться к развитию всего комплекса японско-российских отношений, включая подписание мирного договора", — отметил он.
Напомним, 4 октября парламент Японии утвердил 64-летнего Фумио Кисиду на пост премьер-министра страны. В тот же день он сформировал свой кабинет. Из предыдущего состава правительства в новое вошло три человека. Свои посты сохранили Мотэги и глава Минобороны Нобуо Киси. Коити Хагиуда, который в прошлом кабмине возглавлял Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологии, стал министром экономики, торговли и промышленности.
Ранее министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил, что особый налоговый режим на Курилах планируется создать до конца 2021 года. Цель проекта — сделать острова привлекательными для зарубежных инвесторов. А вот генеральный секретарь Кабинета министров Японии Кацунобу Като возмутился таким решением и заявил, что эти намерения противоречат позиции Токио по данным территориям.
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