Японский премьер Кисида: Мирного договора с Россией не будет без решения территориального вопроса

Мирный договор с Россией не будет заключён без урегулирования территориального спора. Об этом заявил в пятницу новый премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая со своей первой программной речью на пленарном заседании нижней палаты парламента.

"Заключения мирного договора не будет без решения территориального вопроса, но я буду стремиться к развитию всего комплекса японско-российских отношений, включая подписание мирного договора", — отметил он.

Напомним, 4 октября парламент Японии утвердил 64-летнего Фумио Кисиду на пост премьер-министра страны. В тот же день он сформировал свой кабинет. Из предыдущего состава правительства в новое вошло три человека. Свои посты сохранили Мотэги и глава Минобороны Нобуо Киси. Коити Хагиуда, который в прошлом кабмине возглавлял Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологии, стал министром экономики, торговли и промышленности.