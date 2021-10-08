В Киеве найден мёртвым народный депутат Антон Поляков, исключённый из партии "Слуга народа"
33-летний политик умер в такси по дороге домой. Возбуждено уголовное дело, причины трагедии выясняются, версий пока нет.
Погибший депутат. Фото © Телеграм-канал издания "Вести.ua"
Украинский депутат Антон Поляков умер во время поездки в такси минувшей ночью. Об этом сообщил в соцсетях бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
"Сегодня был найден мёртвым народный депутат Антон Поляков. Мои соболезнования родным и близким! Хочу верить, что расследование будет объективным", — написал в телеграм-канале политик.
Информацию о гибели депутата уже подтвердили в полиции. По предварительным данным, 33-летнему мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть. Тело направят на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна будет установить причину смерти.
"По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть", — сообщает полиция Киева.
Антон Поляков попал в Верховную раду от партии "Слуга народа", но пробыл там недолго. 15 ноября 2019 года его со скандалом исключили из фракции. Официальная причина — неголосование за законопроекты, "по которым есть общее решение" политсилы. Спустя два месяца Поляков покинул партию "Слуга народа" и присоединился к депутатскому объединению "За будущее".
Ранее Лайф сообщал о покушении на советника президента Украины Сергея Шефира, которое было совершено 22 сентября недалеко от села Лесники под Киевом. В автомобиль попало более десяти пуль, стрелок ранил водителя. Сам Шефир не пострадал. В Раде тогда озвучили версии произошедшего, в числе которых имеется якобы "русский след". Сам советник Зеленского Шефир позже назвал цель покушения.
Комментариев: 0