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В Киеве найден мёртвым народный депутат Антон Поляков, исключённый из партии "Слуга народа"

33-летний политик умер в такси по дороге домой. Возбуждено уголовное дело, причины трагедии выясняются, версий пока нет.

8 октября, 05:18
<p>Погибший депутат. Фото ©<a href="https://t.me/vestiukr" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Телеграм-канал издания "Вести.ua"</a></p>

Погибший депутат. Фото © Телеграм-канал издания "Вести.ua"

Украинский депутат Антон Поляков умер во время поездки в такси минувшей ночью. Об этом сообщил в соцсетях бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

"Сегодня был найден мёртвым народный депутат Антон Поляков. Мои соболезнования родным и близким! Хочу верить, что расследование будет объективным", — написал в телеграм-канале политик.

Информацию о гибели депутата уже подтвердили в полиции. По предварительным данным, 33-летнему мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть. Тело направят на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна будет установить причину смерти.

"По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть", — сообщает полиция Киева.

Антон Поляков попал в Верховную раду от партии "Слуга народа", но пробыл там недолго. 15 ноября 2019 года его со скандалом исключили из фракции. Официальная причина — неголосование за законопроекты, "по которым есть общее решение" политсилы. Спустя два месяца Поляков покинул партию "Слуга народа" и присоединился к депутатскому объединению "За будущее".

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Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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