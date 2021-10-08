В Киеве найден мёртвым народный депутат Антон Поляков, исключённый из партии "Слуга народа"

Украинский депутат Антон Поляков умер во время поездки в такси минувшей ночью. Об этом сообщил в соцсетях бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

"Сегодня был найден мёртвым народный депутат Антон Поляков. Мои соболезнования родным и близким! Хочу верить, что расследование будет объективным", — написал в телеграм-канале политик.

Информацию о гибели депутата уже подтвердили в полиции. По предварительным данным, 33-летнему мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть. Тело направят на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна будет установить причину смерти.

"По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть", — сообщает полиция Киева.