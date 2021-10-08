Полицию призвали проверить песни девяти музыкантов на пропаганду терроризма

Лига безопасного Интернета направила обращения в МВД и Следственный комитет с призывом провести проверку композиций девяти популярных у детей и подростков музыкантов. По версии организации, в этой музыке содержится пропаганда терроризма. Об этом сообщила директор Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

"В ходе изучения экспертами в социальных сетях страниц подростков, нападавших на учебные заведения, был составлен список музыкальных произведений, в которых содержатся призывы к насилию и нападениям на школы, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, а также информация, направленная на возбуждение ненависти и вражды и вовлечение несовершеннолетних в совершение особо тяжких преступлений", — приводит ТАСС комментарий Мизулиной.

По её словам, произведения из представленного списка "прослушивали все без исключения преступники, нападавшие на школы". Мизулина добавила, что в Лиге безопасного Интернета считают необходимым ограничить их распространение в России. В то же время не уточняется, о каких именно песнях идёт речь.