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Полицию призвали проверить песни девяти музыкантов на пропаганду терроризма

Екатерина Мизулина рассказала, что их произведения были в плейлистах подростков, которые нападали на учебные заведения.

8 октября, 05:13
<p>Фото ©ТАСС / Fotostand</p>

Фото ©ТАСС / Fotostand

Лига безопасного Интернета направила обращения в МВД и Следственный комитет с призывом провести проверку композиций девяти популярных у детей и подростков музыкантов. По версии организации, в этой музыке содержится пропаганда терроризма. Об этом сообщила директор Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

"В ходе изучения экспертами в социальных сетях страниц подростков, нападавших на учебные заведения, был составлен список музыкальных произведений, в которых содержатся призывы к насилию и нападениям на школы, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, а также информация, направленная на возбуждение ненависти и вражды и вовлечение несовершеннолетних в совершение особо тяжких преступлений", — приводит ТАСС комментарий Мизулиной.

По её словам, произведения из представленного списка "прослушивали все без исключения преступники, нападавшие на школы". Мизулина добавила, что в Лиге безопасного Интернета считают необходимым ограничить их распространение в России. В то же время не уточняется, о каких именно песнях идёт речь.

Екатерина Мизулина возложила вину за стрельбу в Перми на Моргенштерна и ему "подобных уродов"

Екатерина Мизулина возложила вину за стрельбу в Перми на Моргенштерна и ему "подобных уродов"

Как рассказывал Лайф, ранее Моргенштерн ответил Екатерине Мизулиной, которая возложила на рэпера вину за трагедию в университете в Перми.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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