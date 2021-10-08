"Ъ": Россия может закрыть своё представительство при НАТО

Издание подчёркивает, что сотрудничество между Россией и альянсом по военной линии заморозили по инициативе наших зарубежных партнёров после крымского референдума, а заседания Совета Россия — НАТО не проводятся уже больше двух лет. Поэтому в миссии, призванной обеспечивать, в частности, именно эти вопросы, "можно оставить хоть одного человека, этого будет достаточно", заявил один из собеседников газеты