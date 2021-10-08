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"Ъ": Россия может закрыть своё представительство при НАТО

По данным источников издания, ответные меры Москвы после высылки российских дипломатов могут быть достаточно жёсткими.

8 октября, 05:11

Фото © Facebook / NATO

Россия может закрыть своё представительство при НАТО в ответ на высылку дипломатов из Брюсселя. Такого развития событий не исключает источник "Коммерсанта".

Издание подчёркивает, что сотрудничество между Россией и альянсом по военной линии заморозили по инициативе наших зарубежных партнёров после крымского референдума, а заседания Совета Россия — НАТО не проводятся уже больше двух лет. Поэтому в миссии, призванной обеспечивать, в частности, именно эти вопросы, "можно оставить хоть одного человека, этого будет достаточно", заявил один из собеседников газеты

В Госдуме указали на язык диктата после слов Столтенберга о высылке НАТО российских дипломатов

В Госдуме указали на язык диктата после слов Столтенберга о высылке НАТО российских дипломатов

Напомним, в НАТО решили сократить состав постоянного представительства России при альянсе в Брюсселе с 20 до 10 сотрудников. Такой шаг был сделан в ответ на якобы имевшую место "враждебную деятельность Москвы в последние годы". Генсек альянса Йенс Столтенберг объяснил, что такое решение было принято в связи с деятельностью РФ и разведывательной информацией НАТО.

В МИД РФ назвали шаги НАТО бесцеремонными и посоветовали альянсу заниматься реальными проблемами, а не сдерживанием России.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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