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В Госдуме указали на язык диктата после слов Столтенберга о высылке НАТО российских дипломатов

Подобные действия противоречат здравому смыслу, политической логике и международному праву, а это "очень опасная тенденция", отметили в нижней палате парламента.

7 октября, 14:00
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Позиция НАТО в ситуации с высылкой восьми российских дипломатов из Брюсселя, озвученная ранее генеральным секретарём альянса Йенсом Столтенбергом, никак не объясняется. Москве просто нужно принять за данность, что представители организации и США иногда в международной политике "поступают так, как диктует им то левая нога, то сны, то страхи". Таким мнением с Лайфом поделился депутат Госдумы Олег Морозов.

"Фобии, страхи, подозрения надо оставлять при себе, а поступать уже так, как диктует здравый смысл, политическая логика и международное право. И сейчас мы видим разрушение всех трёх компонентов, на которых держится политика. Это очень опасная тенденция, потому что прогнозировать такие действия становится невозможным. Эти действия непредсказуемы, алогичны и ведут к новому витку напряжённости", — отметил парламентарий.

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По словам Морозова, Россия в этом случае должна действовать адекватно жёстко и необязательно всегда симметрично. Но Москва точно обязана ответить, чтобы в очередной раз дать понять, что разговаривать с ней языком диктата нельзя.

Напомним, в НАТО решили сократить состав постоянного представительства России при альянсе в Брюсселе с 20 до 10 сотрудников. Такой шаг был сделан в ответ на якобы имевшую место "враждебную деятельность Москвы в последние годы". Генсек НАТО заявил, что на решение повлияли деятельность РФ и разведывательная информация альянса.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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