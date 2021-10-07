В Госдуме указали на язык диктата после слов Столтенберга о высылке НАТО российских дипломатов

Подобные действия противоречат здравому смыслу, политической логике и международному праву, а это "очень опасная тенденция", отметили в нижней палате парламента.

Позиция НАТО в ситуации с высылкой восьми российских дипломатов из Брюсселя, озвученная ранее генеральным секретарём альянса Йенсом Столтенбергом, никак не объясняется. Москве просто нужно принять за данность, что представители организации и США иногда в международной политике "поступают так, как диктует им то левая нога, то сны, то страхи". Таким мнением с Лайфом поделился депутат Госдумы Олег Морозов.

"Фобии, страхи, подозрения надо оставлять при себе, а поступать уже так, как диктует здравый смысл, политическая логика и международное право. И сейчас мы видим разрушение всех трёх компонентов, на которых держится политика. Это очень опасная тенденция, потому что прогнозировать такие действия становится невозможным. Эти действия непредсказуемы, алогичны и ведут к новому витку напряжённости", — отметил парламентарий.