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"Просто симпатия": Прохор Шаляпин заявил, что не любил умершую от ковида супругу

Вдовец в очередной раз заверил, что не планирует претендовать на внушительное наследство жены.

8 октября, 05:26
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/shalyapin_official/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">shalyapin_official</a></p>

Фото © Instagram / shalyapin_official

Российский певец Прохор Шаляпин заявил, что его роман с Татьяной Клаудией Дэвис, которая умерла вскоре после их свадьбы, был самым ярким моментом в его жизни. При этом он признался, что изначально не испытывал к ней серьёзных чувств.

"У меня не было к ней любви, конечно. Просто симпатия, она по психотипу мне подошла", приводит Пятый канал слова певца.

Артист также рассказал, что идея заключить брак исходила не от него. Якобы Татьяна предложила это, поспорив с подругой, что выйдет замуж первой.

Вдовец также заверяет, что не собирается претендовать на внушительное наследство, которое осталось от его покойной супруги. Шаляпин напомнил, что был заключён брачный договор, но только такие трагичные события в нём не прописаны.

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Напомним, супруга Шаляпина была госпитализирована в Штатах с коронавирусом сразу после свадьбы. 30 сентября стало известно о смерти миллионерши. Артист простился с любимой трогательными строками из своей песни. Умершую от ковида жену Шаляпина кремировали в США.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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