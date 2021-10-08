Российский певец Прохор Шаляпин заявил, что его роман с Татьяной Клаудией Дэвис, которая умерла вскоре после их свадьбы, был самым ярким моментом в его жизни. При этом он признался, что изначально не испытывал к ней серьёзных чувств.

"У меня не было к ней любви, конечно. Просто симпатия, она по психотипу мне подошла", — приводит Пятый канал слова певца.

Артист также рассказал, что идея заключить брак исходила не от него. Якобы Татьяна предложила это, поспорив с подругой, что выйдет замуж первой.

Вдовец также заверяет, что не собирается претендовать на внушительное наследство, которое осталось от его покойной супруги. Шаляпин напомнил, что был заключён брачный договор, но только такие трагичные события в нём не прописаны.