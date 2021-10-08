Сахалинец привязал собаку к авто и проехался на полной скорости, а после выкинул в канаву
Неравнодушные жители региона попытались остановить живодёра, но животное уже спасти не удалось.
Фото © Instagram / ole1097
На трассе Южно-Сахалинск — Оха водители стали свидетелями жестокого обращения с животным: житель Поронайска привязал собаку к своему пикапу и нёсся на высокой скорости. Живодёра уже поймали, но он свою вину отрицает. На сообщение о жутком обращении с животными уже отреагировал губернатор.
Как пишет SKR.SU, очевидцы остановили машину живодёра, перегородив ему дорогу. Из авто вышли двое мужчин со словами: "Это наша собака, всё нормально, проезжайте дальше". Уже мёртвого пса хозяин отвязал от ошейника и выкинул в придорожную канаву.
Полицейские установили личность живодёра, проверку начала областная прокуратура. Мужчина задержан и даёт показания. Однако, как пишет поронайская газета "Звезда", вину свою отрицает. Мужчина рассказал, что якобы пса перевозили в кузове, но в какой-то момент он выпрыгнул на ходу. Зоозащитники в эту версию не верят. По их данным, таким образом животное проучили за царапину на машине.
При этом, судя по фото, снятым очевидцами на месте события, собака не могла во время движения авто находиться в кузове, потому что он был закрыт. О ситуации высказался губернатор области Валерий Лимаренко.
Кузов автомобиля был закрыт. Фото © Instagram / ole1097
"Считаю такое поведение недостойным, варварским и поражающим своей жестокостью. Прокуратура уже занимается расследованием инцидента. Уверен, что эта дикая ситуация получит должную оценку", — написал глава региона в Telegram.
А ранее Лайф рассказывал, что зарезавший родителей психбольной житель Ленобласти в попытке изгнать бесов убил и собаку. Пса, как и мать, парень добил гирей. О случившемся подозреваемый рассказывал с леденящим кровь спокойствием.
Комментариев: 0