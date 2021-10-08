ЦБ отозвал лицензию у московского "Орбанка"

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского акционерного общества "Объединённый резервный банк", работавшего под вывеской "Орбанк". По величине активов он занимал 289-е место в банковской системе страны и обслуживал порядка пяти тысяч клиентов.

Как сообщила в пятницу пресс-служба ЦБ, "Орбанк" нарушал регулирующее банковскую деятельность законодательство, в связи с чем регулятор в течение года неоднократно применял к нему меры и даже вводил ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков. Кроме того, организация нарушала требования в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма.

В "Орбанке" назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Организация являлась участником системы страхования вкладов.