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ЦБ отозвал лицензию у московского "Орбанка"

По величине активов он занимал 289-е место в банковской системе страны и являлся участником системы страхования вкладов.

8 октября, 06:05
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Скриншот © google.com/maps

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского акционерного общества "Объединённый резервный банк", работавшего под вывеской "Орбанк". По величине активов он занимал 289-е место в банковской системе страны и обслуживал порядка пяти тысяч клиентов.

Как сообщила в пятницу пресс-служба ЦБ, "Орбанк" нарушал регулирующее банковскую деятельность законодательство, в связи с чем регулятор в течение года неоднократно применял к нему меры и даже вводил ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков. Кроме того, организация нарушала требования в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма.

В "Орбанке" назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Организация являлась участником системы страхования вкладов.

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Ранее сообщалось, что российские банки начали массово повышать ставки по вкладам и сберегательным счетам после того, как ЦБ повысил ключевую ставку пятый раз подряд — до 6,75% годовых. При этом глава регулятора Эльвира Набиуллина допустила рост ставки выше 7% и назвала маловероятным её снижение раньше, чем граждане будут довольны уровнем доходности вкладов.

Сбербанк тоже поднял ставки по ипотеке. Но есть и исключения: для программ с господдержкой, нецелевого кредита под залог недвижимости и строительства жилого дома процент не изменится.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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