Кредитный сюрприз: Как обезопасить себя от мошеннических долгов Увы, но истории, когда банки требуют погасить кредиты, за которыми граждане и не обращались, уже не редкость. Как себя обезопасить, чтобы не платить за мошенников, - разбирался Лайф. 7 октября, 21:40 Фото © shutterstock

В полицию Липецка обратились несколько россиян, которые заявили, что Почта-банк незаконно требует от них погашения кредитов, хотя эти россияне никаких денег у банка не одалживали. В ходе проверки было установлено, что один из работавших в Почта-банке менеджеров самостоятельно оформлял займы и кредитные карты по копиям документов разных людей, которые обращались не в банк, а в некую компанию по трудоустройству. Информацию о потенциальных жертвах вместе со сканами паспортов бывший менеджер получал от своей знакомой, которая как раз и занималась якобы оказанием помощи в трудоустройстве. После того, как банк одобрял выдачу займа или кредитной карты, мошенники обналичивали деньги через банкомат и присваивали их. Всего “криминальная парочка”, пока её не поймали, успела таким образом заполучить более трёх миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело готовится для передачи в суд с обвинением по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество), любителям “навесить кредит” грозит до шести лет лишения свободы. Однако следствие не исключает, что злоумышленники могли быть причастны и к другим преступлениям подобного рода. Если это будет установлено, то сроки им грозят побольше.

- Такие случаи не единичны, и они касаются не только финансовой сферы, - рассказал адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. - Сейчас по копии чужого паспорта мошенники не только оформляют кредит или банковскую карту, на которую они выводят незаконные деньги. Чужие паспортные данные злоумышленники используют и для других незаконных действий, например: арендуют квартиру, чтобы вывезти из нее мебель и технику, или оформляют sim-карты телефонов, с помощью которых в дальнейшем производятся хищения денег, и т.д.

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Но как быть обычным россиянам, ведь данные паспорта сейчас требуют очень часто: при заселении в гостиницу, при возврате некоторых товаров в магазине или при доставке посылки через службу доставки?

- К сожалению, в ряде случаев, копию паспорта требуют все, кому только не лень, - отметил адвокат палаты Калининградской области Александр Поляков. - Иногда это делается просто для удобства персонала, чтобы не заполнять вручную некую учётную форму. Теоретически можно, сославшись на нарушение закона о защите персональных данных, предложить записать данные без передачи документа, но на практике, скорее всего, в этом случае конфликта избежать не удастся. И россияне, обычно не желая вступать в пререкания, дают свой паспорт. А некоторые люди, преимущественно молодые - вообще предпочитают хранить копию своего паспорта в телефоне и пересылать её, когда кто-то попросит. В этом случае риск, что данные будут свободно “гулять” по сети - усиливается многократно.

Именно так и случилось с москвичкой Натальей, которая вдруг получила требование от коллекторского агенства - погасить кредит в шесть миллионов рублей.

На уверения девушки, что она никогда за кредитом не обращалась, коллекторы ответили, что у них на руках есть договор с её подписью и этого для взыскания через суд более чем достаточно. Наталья обратилась к подруге-юристу, которая выяснила, что у мирового судьи в районе, где живёт Наталья, есть на рассмотрении заявление о судебном приказе, в котором содержится требование взыскать с Натальи те самые шесть миллионов. Судья, получив от девушки соответствующее обращение, в выдаче коллекторам судебного приказа отказала и посоветовала Наталье разбираться не с коллекторами, а с банком, который якобы выдавал кредит.

В банке заявление девушки приняли, но с ответом не торопились, и только когда к разбирательству подключилась полиция, выяснилось, что деньги кредитное учреждение выдало под залог грузового автомобиля, который никогда Наталье не принадлежал. Достаточно быстро было установлено, что после выдачи кредита автомобиль, фигурирующий в качестве залога, использовался бывшим сотрудником банка. При задержании этот человек дал признательные показания и сообщил, что он действительно оформил кредит под залог грузовика на другого человека, а машину передал родственникам для коммерческого использования, после чего более года платил по “липовому” кредиту. Данные Натальи преступник получил от страхового агента - тот когда-то оформлял страховку для девушки и сохранил фотографию ее паспорта, которую Наталья ему сама послала при оформлении туристического страхования. Единственное, чего пока не смогли установить следователи — почему банк при просрочке кредита вместо истребования залога предпочёл передать займ коллекторам, а те не очень старались найти транспорт, с целью приобретения которого была оформлена ссуда. Но пока расследование продолжается, и, возможно, что все ответы найдутся.

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- Наталье в её ситуации ещё повезло, - считает заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин, - если бы коллекторы получили судебный приказ, то девушка вместе с неприятными походами в банк и полицию получила бы проблемы в виде блокировки всех банковских карт и счетов, это сейчас вполне распространённая практика давления на должников. На мой взгляд, этот, так называемый кредит, при выдаче которого использовались данные девушки - не мог быть оформлен без участия ещё кого-то из банковских служащих, надеюсь, что остальных соучастников афёры следствие тоже вычислит.

Способы защиты

Конечно, в современных реалиях отказать всем, кто требует копию вашего паспорта, вряд ли удастся. Банки, нотариусы и страховые конторы, сервисы заказа билетов на транспорт и т.д. без паспортных данных никаких услуг не оказывают. Но всё-таки при соблюдении ряда правил риск использования ваших данных минимизировать можно.

Не копия, а данные

Конечно, в большинстве случаев именно копия документа - не нужна. Чаще всего паспортные данные будут указаны в самом оформляемом документе, например при оформлении доверенности или, как в случае Натальи - при продаже туристической страховки. Для составления документа достаточно текстовых данных, которые можно сверить при выдаче заказчику услуги необходимого ему бланка. Некоторые компании вполне адекватно реагируют, если гражданин, оформляя у них документ, ограничивается предоставлением распечатанных данных. Однако встречаются и такие, которые на это не идут не из соображений получения каких-либо данных, а просто потому, что “мы так не работаем”. В этом случае рекомендуется предоставить требуемое ими изображение, но закрыть подпись (чтобы её невозможно было воспроизвести на поддельном договоре). Некоторые путешественники заранее изготавливают несколько таких копий и именно их оставляют в гостиницах, если там требуют копию паспорта.

Копия с пометкой

В некоторых случаях бывает, что просто данные или копию, которую вы приготовили заранее, принимать не хотят, аргументы тут как правило абсурдные: “начальство так сказало” или “все соглашаются, а вы...”. Чаще всего такой спор может возникнуть, например, с управляющей компанией или с авторемонтным сервисом. В этом случае, конечно, можно упомянуть о статье 9 закона о персональных данных, но ждать положительного эффекта не стоит. Вместо этого лучше предложить заверить копию вашего документа, и написать на копии (желательно начиная прямо с фотографии): “Копия сделана 01.01.2021 для предоставления в ГБУ “Жилищник””. Обычно на такое соглашаются. Понятное дело, что мошенников данный документ не заинтересует.

Качество не важно

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Но есть ситуации, когда требуется именно копия с оригинала (например, на этом настаивают большинство кадровиков в организациях) и сотрудники этих компаний действительно имеют право работать с вашими документами. В этом случае имеет смысл попросить сделать копию с копии, пояснив, что сотруднику отдела кадров или безопаснику качество не важно, а злоумышленникам она не подойдёт.

Однако, надо иметь ввиду, что такой способ точно не сработает в банках, там требуют именно копию с оригинала, в этом случае можно попросить сотрудника заверить сделанную им копию прямо на фотографии, на это чаще всего банковские работники соглашаются.

Что делать, если мошенники уже оформили кредит

К сожалению, иногда бывает, что о якобы долге можно узнать уже от приставов, и эти ситуации осложняются тем, что приходится не только доказывать отсутствие задолженности, но и как-то пытаться получить доступ к своим средствам, которые до окончания разбирательства блокирует исполнительная система.

- Сейчас практика такова, что обращение в полицию или к первоначальному кредитору, который почему-то выдал кредит по документам другого лица - не приводит к немедленному решению проблемы, - рассказала адвокат Адвокатской палаты Москвы - Ева Митлина. - Поэтому лучше сразу готовиться к отстаиванию своих интересов через суд посредством иска о признании сделки недействительной.

Для подготовки к защите через суд потребуется выполнить следующие действия.

Во-первых: заказать данные о своей кредитной истории, чтобы понять, где и в каких учреждениях есть «липовые» займы на ваше имя и проверить на сайте Федеральной службы судебных приставов - нет ли на вас отрытых исполнительных производств. Чтобы не вышло, что вы оспаривание один кредит, а приставы взыскивают другой.

Во-вторых: подать претензию в кредитное учреждение, выдавшее кредит по вашим документам. В этом документе стоит указать, что никаких заявок на займы вы не подавали, и запросить у кредитора полные данные о займе, оформленном на ваше имя (кто и когда оформлял, куда перечисляли деньги и прочее).

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Важно помнить, что если средства были перечислены в банк, клиентом которого вы никогда не были, то и получить их вы не могли (для суда это очень весомый аргумент). Если же деньги выдавались банком, в котором вы имеете счет, то стоит получить справку о том, что сумма, указанная в договоре, который вы якобы заключали, вам на счёт не перечислялась. При оформлении займа онлайн потребуйте данные о том, какой номер телефона был использован для подтверждения транзакции (если это не ваш номер, то это тоже аргумент в вашу пользу).

А дальше - с имеющимися документами придётся идти в суд и там доказывать свою правоту. В случае успеха не забудьте отправить копию судебного решения в бюро кредитных историй, чтобы убрать пометку о долге.

Авторы Максим Греков