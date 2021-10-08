В Воронежской области предъявили обвинение убийце семьи, напавшему на отдел полиции

В Воронежской области предъявили обвинение Виктору Мирскому, задержанному за убийство семьи из трёх человек и нападение на отдел полиции в городе Лиски. Злоумышленник признал вину и раскрыл следователям мотивы преступлений.

Обвинение предъявлено по трём статьям: "Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего", "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" и "Незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ".

"В настоящее время состояние Мирского, несмотря на то что он остаётся в медучреждении, позволяет проводить с ним следственные действия. Он допрошен с участием защитника. В ходе допроса Мирской полностью признал вину, подробно сообщил следствию об обстоятельствах подготовки и совершения указанных преступлений, а также об их мотивах", — говорится в сообщении СК РФ.