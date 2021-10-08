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В Воронежской области предъявили обвинение убийце семьи, напавшему на отдел полиции

На допросе Виктор Мирской полностью признал вину, подробно рассказал, как готовился к преступлениям и почему на них решился.

8 октября, 06:24
<p>Виктор Мирской. Фото © LIFE</p>

Виктор Мирской. Фото © LIFE

В Воронежской области предъявили обвинение Виктору Мирскому, задержанному за убийство семьи из трёх человек и нападение на отдел полиции в городе Лиски. Злоумышленник признал вину и раскрыл следователям мотивы преступлений.

Обвинение предъявлено по трём статьям: "Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего", "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" и "Незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ".

"В настоящее время состояние Мирского, несмотря на то что он остаётся в медучреждении, позволяет проводить с ним следственные действия. Он допрошен с участием защитника. В ходе допроса Мирской полностью признал вину, подробно сообщил следствию об обстоятельствах подготовки и совершения указанных преступлений, а также об их мотивах", — говорится в сообщении СК РФ.

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Резонансное нападение на отдел полиции в Лисках произошло ранним утром 16 сентября. Злоумышленнику удалось скрыться на автомобиле. В распоряжении Лайфа появилось фото последствий нападения. Также в расположенном рядом селе нашли тела убитых матери и двоих детей. Позже в СК подтвердили связь между нападением на отдел полиции и расправой над семьёй. Было возбуждено три уголовных дела. Поймать подозреваемого Виктора Мирского удалось спустя день.

При задержании мужчина оказал сопротивление, и правоохранители его подстрелили. Злоумышленник получил ранение головы и был доставлен в больницу. 6 октября он пришёл в себя.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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