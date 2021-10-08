Украинский депутат Антон Поляков, умерший ночью во время поездки в такси, скорее всего, был пьян. Водитель, который его вёз, рассказал изданию "Страна" о последних минутах жизни нардепа. Таксист подобрал Полякова у дороги, когда тот ловил машину.

"Стоял качающийся человек. Я остановился. Потом ехал, его рвало. Он был явно пьян", — рассказал водитель.

Таксист нарушил ПДД, и его остановила полиция. Тогда и выяснилось, что депутат находится на заднем сиденье без сознания. На место вызвали скорую, врачи пытались откачать Полякова около 30 минут, но спасти его не смогли.

Как сообщает издание, сейчас полиция выясняет, с кем и как нардеп выпивал.

Напомним, украинский депутат Антон Поляков умер во время поездки в такси минувшей ночью. По предварительным данным, 33-летнему мужчине стало плохо по дороге, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.