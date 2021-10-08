НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Стоял качающийся человек": Таксист рассказал о последних минутах жизни украинского депутата Полякова

Врачи пытались откачать нардепа около 30 минут, но не смогли. Сейчас полиция выясняет, с кем он общался до роковой поездки.

8 октября, 06:48
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia.org</a></p>

Фото © Wikipedia.org

Украинский депутат Антон Поляков, умерший ночью во время поездки в такси, скорее всего, был пьян. Водитель, который его вёз, рассказал изданию "Страна" о последних минутах жизни нардепа. Таксист подобрал Полякова у дороги, когда тот ловил машину.

"Стоял качающийся человек. Я остановился. Потом ехал, его рвало. Он был явно пьян", — рассказал водитель.

Таксист нарушил ПДД, и его остановила полиция. Тогда и выяснилось, что депутат находится на заднем сиденье без сознания. На место вызвали скорую, врачи пытались откачать Полякова около 30 минут, но спасти его не смогли.

Как сообщает издание, сейчас полиция выясняет, с кем и как нардеп выпивал.

Советник Зеленского Шефир назвал цель покушения на него

Советник Зеленского Шефир назвал цель покушения на него

Напомним, украинский депутат Антон Поляков умер во время поездки в такси минувшей ночью. По предварительным данным, 33-летнему мужчине стало плохо по дороге, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

Антон Поляков попал в Верховную раду от партии "Слуга народа", но пробыл там недолго. 15 ноября 2019 года его со скандалом исключили из фракции. Официальная причина — неголосование за законопроекты, "по которым есть общее решение" политсилы. Спустя два месяца Поляков покинул партию "Слуга народа" и присоединился к депутатскому объединению "За будущее".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1