В Екатеринбурге проверяют детские сады и школы после сообщений с угрозами стрельбы

В Екатеринбурге правоохранители проверяют школы и детские сады в связи с появлением в соцсетях сообщений об угрозах нападения. Об этом заявили в Департаменте образования города.

"Департамент образования уже обратил внимание всех наших руководителей образовательных организаций на усиление контроля. Кроме того, сотрудники Росгвардии проверили учреждения отдалённых территорий, тревожные кнопки и провели инструктаж", — сообщили ТАСС в департаменте.

По данным Ura.ru, в соцсетях стали распространяться слухи о стрелке, якобы готовящем стрельбу в одном из образовательных учреждений города. Начальник пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерий Горелых призвал родителей не поддаваться панике и не идти на поводу у провокаторов. В управлении Росгвардии по Свердловской области также заявили, что ситуация находится под контролем.