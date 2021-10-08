В Кремле поздравили главреда "Новой газеты" с Нобелевской премией мира
Дмитрий Песков подчеркнул, что Дмитрий Муратов "последовательно работает по своим идеалам".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова с присуждением Нобелевской премии мира.
"Мы можем поздравить Дмитрия Муратова. Он последовательно работает по своим идеалам, он привержен своим идеалам. Он талантлив, он смел. И, конечно, это высокая оценка. Мы его поздравляем", — отметил представитель Кремля.
Напомним, в этом году Нобелевскую премию мира разделят между собой главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса. Такое решение комитет огласил в пятницу. В прошлом году награду получила Всемирная продовольственная программа по борьбе с голодом в бедных странах. В этот раз отметить решили борцов за свободу прессы.
Фото © ТАСС / Метцель Михаил