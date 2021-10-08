В Кремле поздравили главреда "Новой газеты" с Нобелевской премией мира

"Мы можем поздравить Дмитрия Муратова. Он последовательно работает по своим идеалам, он привержен своим идеалам. Он талантлив, он смел. И, конечно, это высокая оценка. Мы его поздравляем", — отметил представитель Кремля.

Напомним, в этом году Нобелевскую премию мира разделят между собой главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса. Такое решение комитет огласил в пятницу. В прошлом году награду получила Всемирная продовольственная программа по борьбе с голодом в бедных странах. В этот раз отметить решили борцов за свободу прессы.