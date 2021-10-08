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Регион
Опубликовано 8 октября 2021, 12:07

Нобелевскую премию мира присудили филиппинской журналистке и главреду "Новой газеты" Дмитрию Муратову

Они обошли движение Black Lives Matter, Дональда Трампа и ещё более 320 номинантов, также выдвинутых на награду в этом году.

Нобелевскую премию мира разделят между собой главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса. Такое решение комитет огласил в пятницу. В прошлом году награду получила Всемирная продовольственная программа по борьбе с голодом в бедных странах. В этот раз отметить решили борцов за свободу прессы.

Журналист-расследователь Мария Ресса из Филиппин ранее была названа лауреатом Всемирной премии ЮНЕСКО / Гильермо Кано за вклад в борьбу за свободу печати 2021 года по рекомендации международного жюри, в состав которого вошли профессионалы мирового уровня в области СМИ. За свою более чем тридцатилетнюю карьеру Ресса работала ведущим репортёром CNN в Азии и руководителем отдела новостей ABS-CBN. Она также принимала участие во многих международных инициативах, защищающих свободу прессы, а в последние годы стала объектом нападок в Интернете и со стороны властей из-за своих репортажей и даже была арестована.

Движение Black Lives Matter номинировано на Нобелевскую премию мира
Движение Black Lives Matter номинировано на Нобелевскую премию мира

Муратову, который вернулся на должность главного редактора "Новой газеты" в ноябре 2019 года, премию присудили "за усилия по защите свободы слова, которая создаёт условия для существования и поддержания мира". В прошлом он возглавлял издание с 1995 по ноябрь 2017 года, а потом он не стал выдвигаться на очередные выборы и возглавил редакционный совет газеты. Выборы главреда тогда выиграл Кожеуров, который 17 лет был гендиректором издания.

В Совфеде рассказали, что объединяет кандидатов на Нобелевскую премию мира в 2021 году
В Совфеде рассказали, что объединяет кандидатов на Нобелевскую премию мира в 2021 году

Отметим, что всего за историю Нобелевской премии мира её получили 107 человек (в том числе 17 женщин) и 25 организаций. В нынешнем году лауреата выбрали из 329 номинантов (234 человека и 95 организаций). Рекордное количество претендентов — 376 (228 человек и 148 организаций) — было выдвинуто в 2016 году.

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Фото © Twitter / The Nobel Prize

Марина Калегина
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