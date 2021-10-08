Нобелевскую премию мира присудили филиппинской журналистке и главреду "Новой газеты" Дмитрию Муратову
Они обошли движение Black Lives Matter, Дональда Трампа и ещё более 320 номинантов, также выдвинутых на награду в этом году.
Фото © Twitter / The Nobel Prize
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2021
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/KHeGG9YOTT
Нобелевскую премию мира разделят между собой главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса. Такое решение комитет огласил в пятницу. В прошлом году награду получила Всемирная продовольственная программа по борьбе с голодом в бедных странах. В этот раз отметить решили борцов за свободу прессы.
Журналист-расследователь Мария Ресса из Филиппин ранее была названа лауреатом Всемирной премии ЮНЕСКО / Гильермо Кано за вклад в борьбу за свободу печати 2021 года по рекомендации международного жюри, в состав которого вошли профессионалы мирового уровня в области СМИ. За свою более чем тридцатилетнюю карьеру Ресса работала ведущим репортёром CNN в Азии и руководителем отдела новостей ABS-CBN. Она также принимала участие во многих международных инициативах, защищающих свободу прессы, а в последние годы стала объектом нападок в Интернете и со стороны властей из-за своих репортажей и даже была арестована.
Муратову, который вернулся на должность главного редактора "Новой газеты" в ноябре 2019 года, премию присудили "за усилия по защите свободы слова, которая создаёт условия для существования и поддержания мира". В прошлом он возглавлял издание с 1995 по ноябрь 2017 года, а потом он не стал выдвигаться на очередные выборы и возглавил редакционный совет газеты. Выборы главреда тогда выиграл Кожеуров, который 17 лет был гендиректором издания.
Отметим, что всего за историю Нобелевской премии мира её получили 107 человек (в том числе 17 женщин) и 25 организаций. В нынешнем году лауреата выбрали из 329 номинантов (234 человека и 95 организаций). Рекордное количество претендентов — 376 (228 человек и 148 организаций) — было выдвинуто в 2016 году.
Комментариев: 0