В Совфеде назвали циничным подходом очередной призыв США к санкциям против РФ

Первый замглавы международного Комитета Совфеда Владимир Джабаров в разговоре с RT выразил недовольство относительно призыва старшего республиканца Комитета по иностранным делам палаты представителей США Майкла Маккола к санкциям против России. Меры воздействия должны быть введены из-за того, что Москва якобы хочет воспользоваться энергетическим кризисом в Европе.

"Американцы взвинтили цены, направив весь свой сжиженный газ в Азию, где цена выше, хотя до этого обещали Европе замену российского газа своим, который чище, лучше и так далее. Спекулянты биржевые подняли цены", — считает Джабаров, отмечая, что "Газпром" выполняет все свои обязательства.

Политик заявил, что Россия даже поставляет газ Украине, несмотря на то что это невыгодно по договорам, однако никакой благодарности за это проявлено не было.

"И вместо того чтобы сказать, спасибо, Россия, что ты спасаешь от замерзания, они пытаются ввести санкции. Абсолютно циничный подход. Никакого уважения эта политика не вызывает", — негодует Джабаров.