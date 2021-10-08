Новым спикером Верховной рады стал Руслан Стефанчук

Новым спикером Верховной рады Украины стал Руслан Стефанчук — ранее он занимал пост первого заместителя председателя ВР и представлял в законодательном органе президента Владимира Зеленского. За Стефанчука проголосовал 261 народный депутат.

Напомним, 7 октября решением парламентариев в отставку с поста спикера Рады отправили Дмитрия Разумкова. "За" высказалось 284 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. В "Слуге народа" объяснили идею отставки Разумкова его "политическим лукавством".