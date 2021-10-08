Новым спикером Верховной рады стал Руслан Стефанчук
7 октября решением парламентариев в отставку с поста председателя ВР отправили Дмитрия Разумкова.
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Новым спикером Верховной рады Украины стал Руслан Стефанчук — ранее он занимал пост первого заместителя председателя ВР и представлял в законодательном органе президента Владимира Зеленского. За Стефанчука проголосовал 261 народный депутат.
Напомним, 7 октября решением парламентариев в отставку с поста спикера Рады отправили Дмитрия Разумкова. "За" высказалось 284 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. В "Слуге народа" объяснили идею отставки Разумкова его "политическим лукавством".
О грядущей отставке сам Разумков говорил ещё в конце сентября, сообщив, что депутаты парламента от фракции "Слуга народа" инициировали сбор подписей за его отстранение от должности. Связано это с тем, что спикер критиковал закон о противодействии влиянию олигархов на Украине, а также выражал несогласие с санкционной политикой в отношении оппозиционных СМИ и украинских граждан, включая председателя ОПЗЖ Виктора Медведчука.
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