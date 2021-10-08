В Тюмени эвакуатор на огромной скорости сбил перебегавшую дорогу 18-летнюю девушку
По данным источника Лайфа, на момент госпитализации пострадавшая уже находилась в коме.
В Тюмени эвакуатор на огромной скорости сбил перебегавшую дорогу 18-летнюю девушку. Видео © LIFE
В Тюмени эвакуатор на большой скорости сбил 18-летнюю девушку. ДТП произошло на улице 50 лет Октября. В настоящий момент выясняются обстоятельства происшествия.
На кадрах, записанных видеорегистратором, видно, как две девушки пытаются перебежать дорогу в неположенном месте. В результате одну из них сбивает летящий на полной скорости эвакуатор. Как сообщил Лайфу источник, на момент госпитализации девушка уже находилась в коме, её доставили в тяжёлом состоянии в областную клиническую больницу № 2.
Ранее Лайф сообщал, что полицейский на служебной машине насмерть сбил 62-летнюю женщину во Владивостоке. ЧП произошло в тот момент, когда погибшая переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.
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