В Тюмени эвакуатор на огромной скорости сбил перебегавшую дорогу 18-летнюю девушку

В Тюмени эвакуатор на большой скорости сбил 18-летнюю девушку. ДТП произошло на улице 50 лет Октября. В настоящий момент выясняются обстоятельства происшествия.

На кадрах, записанных видеорегистратором, видно, как две девушки пытаются перебежать дорогу в неположенном месте. В результате одну из них сбивает летящий на полной скорости эвакуатор. Как сообщил Лайфу источник, на момент госпитализации девушка уже находилась в коме, её доставили в тяжёлом состоянии в областную клиническую больницу № 2.