В России зафиксировали новый антирекорд по смерти от ковида
При этом с начала эпидемии в стране зафиксировано 214 485 летальных исходов.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
За сутки в России от коронавируса умерло 936 пациентов — это новый максимум с начала эпидемии. Уже третий день подряд суточная смертность превышает 900. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием.
При этом за весь период в стране зафиксировано 214 485 летальных исходов.
Напомним, 6 октября в России впервые с начала пандемии от коронавируса умерло более 900 человек за сутки (929), 7 октября число летальных исходов также превысило 900 (924). В Кремле эти цифры вызвали обеспокоенность. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал причину большого количества летальных исходов. По его мнению, это происходит из-за недостаточного уровня вакцинации.
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