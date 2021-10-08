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В России зафиксировали новый антирекорд по смерти от ковида

При этом с начала эпидемии в стране зафиксировано 214 485 летальных исходов.

8 октября, 08:44
<p>Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

За сутки в России от коронавируса умерло 936 пациентов — это новый максимум с начала эпидемии. Уже третий день подряд суточная смертность превышает 900. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием.

При этом за весь период в стране зафиксировано 214 485 летальных исходов.

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Напомним, 6 октября в России впервые с начала пандемии от коронавируса умерло более 900 человек за сутки (929), 7 октября число летальных исходов также превысило 900 (924). В Кремле эти цифры вызвали обеспокоенность. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал причину большого количества летальных исходов. По его мнению, это происходит из-за недостаточного уровня вакцинации.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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