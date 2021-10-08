Стали известны мотивы убийцы, который жестоко расправился с бабушкой-таксисткой в Сибири

Задержан подозреваемый в убийстве бабушки-таксистки из Красноярского края, установлены мотивы преступника. Как сообщает СУ СК России по региону, после расправы 25-летний парень зарыл тело пенсионерки в колодце, а потом уехал на её машине в Красноярск и снял деньги с украденной карты.

"Вечером 3 октября местный житель, замыслив совершение разбойного нападения в целях хищения имущества, обратился по телефону к местной жительнице, занимавшейся частным извозом, под предлогом поездки. Следуя по пути, мужчина, угрожая таксистке ножом, получил от неё информацию о пин-кодах её банковских карт, после чего нанёс женщине удар ножом в область шеи, переместил её на заднее пассажирское сиденье автомобиля и вернулся к себе домой", — сообщается на сайте областного СК.

Закопал тело он на своём участке в колодце. Затем отправился на её автомобиле в Красноярск, где снял с карты убитой деньги.