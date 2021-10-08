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Стали известны мотивы убийцы, который жестоко расправился с бабушкой-таксисткой в Сибири

Закопал тело он на своём участке в колодце, а затем отправился на автомобиле своей жертвы в Красноярск.

8 октября, 08:42
<p>Фото © <a href="https://krk.sledcom.ru/news/item/1617704/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК России по Красноярскому краю</a></p>

Фото © СУ СК России по Красноярскому краю

Задержан подозреваемый в убийстве бабушки-таксистки из Красноярского края, установлены мотивы преступника. Как сообщает СУ СК России по региону, после расправы 25-летний парень зарыл тело пенсионерки в колодце, а потом уехал на её машине в Красноярск и снял деньги с украденной карты.

"Вечером 3 октября местный житель, замыслив совершение разбойного нападения в целях хищения имущества, обратился по телефону к местной жительнице, занимавшейся частным извозом, под предлогом поездки. Следуя по пути, мужчина, угрожая таксистке ножом, получил от неё информацию о пин-кодах её банковских карт, после чего нанёс женщине удар ножом в область шеи, переместил её на заднее пассажирское сиденье автомобиля и вернулся к себе домой",сообщается на сайте областного СК.

Закопал тело он на своём участке в колодце. Затем отправился на её автомобиле в Красноярск, где снял с карты убитой деньги.

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Ранее Лайф сообщал, что загадочно пропавшую в Сибири бабушку-таксистку нашли мёртвой закопанной в колодце. Догадалась о жутком преступлении односельчанка убитой. Она заметила странности в поведении соседей и сообщила об этом в полицию.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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