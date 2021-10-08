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Стало известно место проведения Евровидения-2022

Претендентами на организацию конкурса были 11 городов, в числе которых Милан, Болонья, Римини и Пезаро.

8 октября, 08:29

Фото © Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Итальянский Турин станет местом проведения музыкального конкурса Евровидение в 2022 году. Об этом сообщает газета La Stampa.

Благодаря победе группы Maneskin Италия получила право на проведение мероприятия. Кстати, помимо Турина кандидатами были 11 городов, в том числе Милан, Болонья, Римини и Пезаро.

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Группа Maneskin в 2021 году победила на Евровидении с песней Zitti e buoni, сразу покорив миллионы сердец по всему миру. Но с российскими фанатами у музыкантов произошёл конфуз — группа приехала в Россию на встречу с поклонниками и блогерами, но в итоге на концерт к Maneskin попали лишь сливки общества, что немало разозлило пользователей Сети. Испортились отношения у музыкантов и с украинской певицей Maruv, которую позвали для разогрева и не пустили на сцену.

Победители Евровидения Maneskin снялись обнажёнными, показав, почему ещё по ним сходят с ума

Победители Евровидения Maneskin снялись обнажёнными, показав, почему ещё по ним сходят с ума

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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