Стало известно место проведения Евровидения-2022

Группа Maneskin в 2021 году победила на Евровидении с песней Zitti e buoni, сразу покорив миллионы сердец по всему миру. Но с российскими фанатами у музыкантов произошёл конфуз — группа приехала в Россию на встречу с поклонниками и блогерами, но в итоге на концерт к Maneskin попали лишь сливки общества, что немало разозлило пользователей Сети. Испортились отношения у музыкантов и с украинской певицей Maruv, которую позвали для разогрева и не пустили на сцену.