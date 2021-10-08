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Онищенко раскрыл секрет эффективной вакцинации

По его словам, в России ожидаются очень заразные штаммы гриппа, способные в два-три раза повысить количество заболевших.

8 октября, 08:22

Фото © ТАСС / Ситдиков Рамиль

Для более эффективного воздействия вакцины на организм необходимо вести здоровый образ жизни и воздерживаться от вредных привычек. Об этом в разговоре с радио "Комсомольская правда" сообщил бывший первый государственный санитарный врач РФ, зампред Комитета по образованию и науке Госдумы прошлого созыва Геннадий Онищенко.

"Нужно не курить, не пить и всегда быть в хорошем, добром и позитивном настроении. Это тоже влияет на состояние вашего иммунного ответа. Если же вы будете курить и пить, то к вам, кроме гриппа, добавится ещё куча других заболеваний", — пояснил Онищенко.

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Парламентарий объяснил, что в России ожидаются очень заразные штаммы гриппа, способные в два-три раза повысить количество заболевших. Недостаточный уровень вакцинации населения может усугубить ситуацию.

По словам Онищенко, россиянам необходимо объяснять важность вакцинации, начиная с раннего детства. А не "за полчаса до манипуляции". Также нужно бороться с ложной информацией о "чипировании" и аналогичных темах, которые привносят некорректные данные о прививках и их влиянии на здоровье людей.

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Ранее Онищенко посоветовал россиянам временно отказаться от бани и алкоголя в случае вакцинации от гриппа.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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