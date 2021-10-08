Китайцы высоко оценили ответ МИД России на призыв американских сенаторов выслать из США 300 российских дипломатов. В ведомстве пригрозили закрытием американских загранучреждений в РФ, заявив, что ответственность за это будет лежать на сенаторах. Читателей китайского портала Guancha эти слова привели в восторг.

"Почему некоторые сенаторы США кусаются как бешеные псы?" — задался вопросом один из пользователей.

"Потому что этим "бешеным псам" не нужно нести ответственность. За всё ответят другие", — ответил ему читатель.

"Это схватка между медведем и бешеной собакой", — добавил ещё один юзер.

Пользователи отметили, что американские власти начинают всё больше надоедать и поэтому они в данном вопросе поддерживают Россию. Некоторые даже порадовались тому, что посольства и консульства США могут быть закрыты, так как они являются "раковыми опухолями любой страны". По мнению китайцев, русские подали отличный пример того, как нужно поступать с заявлениями Америки.

"Это лишь демонстрирует, насколько высокомерны англосаксы и на что они готовы, чтобы расширить своё присутствие в других странах", — поделился предположением пользователь.