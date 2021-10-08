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"Схватка между медведем и бешеной собакой": Китайцев привёл в восторг ответ России американским сенаторам

По мнению жителей КНР, в МИД РФ подали отличный пример того, как нужно поступать с заявлениями США.

8 октября, 08:18
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/RusEmbUSA/photos/a.493759737501088/1693697817507268/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Embassy of Russia in the USA</a></p>

Фото © Facebook / Embassy of Russia in the USA

Китайцы высоко оценили ответ МИД России на призыв американских сенаторов выслать из США 300 российских дипломатов. В ведомстве пригрозили закрытием американских загранучреждений в РФ, заявив, что ответственность за это будет лежать на сенаторах. Читателей китайского портала Guancha эти слова привели в восторг.

"Почему некоторые сенаторы США кусаются как бешеные псы?" задался вопросом один из пользователей.

"Потому что этим "бешеным псам" не нужно нести ответственность. За всё ответят другие", ответил ему читатель.

"Это схватка между медведем и бешеной собакой", добавил ещё один юзер.

Российское посольство призвало США уничтожить своё химоружие

Российское посольство призвало США уничтожить своё химоружие

Пользователи отметили, что американские власти начинают всё больше надоедать и поэтому они в данном вопросе поддерживают Россию. Некоторые даже порадовались тому, что посольства и консульства США могут быть закрыты, так как они являются "раковыми опухолями любой страны". По мнению китайцев, русские подали отличный пример того, как нужно поступать с заявлениями Америки.

"Это лишь демонстрирует, насколько высокомерны англосаксы и на что они готовы, чтобы расширить своё присутствие в других странах", — поделился предположением пользователь.

Напомним, группа американских сенаторов, представителей Демократической и Республиканской партий, попросила главу государства Джо Байдена принять меры, которые способствовали бы увеличению числа сотрудников Посольства Штатов в РФ, и предложили в случае отказа Москвы выслать на родину 300 российских дипломатов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посчитал, что это заявление носит эмоциональный характер, и отметил, что в Штатах нет такого количества дипломатических работников, чтобы их высылать.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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