"Схватка между медведем и бешеной собакой": Китайцев привёл в восторг ответ России американским сенаторам
По мнению жителей КНР, в МИД РФ подали отличный пример того, как нужно поступать с заявлениями США.
Фото © Facebook / Embassy of Russia in the USA
Китайцы высоко оценили ответ МИД России на призыв американских сенаторов выслать из США 300 российских дипломатов. В ведомстве пригрозили закрытием американских загранучреждений в РФ, заявив, что ответственность за это будет лежать на сенаторах. Читателей китайского портала Guancha эти слова привели в восторг.
"Почему некоторые сенаторы США кусаются как бешеные псы?" — задался вопросом один из пользователей.
"Потому что этим "бешеным псам" не нужно нести ответственность. За всё ответят другие", — ответил ему читатель.
"Это схватка между медведем и бешеной собакой", — добавил ещё один юзер.
Пользователи отметили, что американские власти начинают всё больше надоедать и поэтому они в данном вопросе поддерживают Россию. Некоторые даже порадовались тому, что посольства и консульства США могут быть закрыты, так как они являются "раковыми опухолями любой страны". По мнению китайцев, русские подали отличный пример того, как нужно поступать с заявлениями Америки.
"Это лишь демонстрирует, насколько высокомерны англосаксы и на что они готовы, чтобы расширить своё присутствие в других странах", — поделился предположением пользователь.
Напомним, группа американских сенаторов, представителей Демократической и Республиканской партий, попросила главу государства Джо Байдена принять меры, которые способствовали бы увеличению числа сотрудников Посольства Штатов в РФ, и предложили в случае отказа Москвы выслать на родину 300 российских дипломатов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посчитал, что это заявление носит эмоциональный характер, и отметил, что в Штатах нет такого количества дипломатических работников, чтобы их высылать.
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